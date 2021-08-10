В NASA сообщили о задержке с изготовлением скафандров для космонавтов.

Космическое агентство NASA не успеет отправить астронавтов на Луну в 2024 году в рамках миссии "Артемида".

Как сообщается в отчете офиса генерального инспектора NASA, задержка вызвана недостаточным финансированием, влиянием пандемии коронавируса, а также техническими сложностями.

В частности, в NASA сообщили о задержке с изготовлением скафандров для космонавтов. Ожидается, что скафандры будут готовы к полету не раньше апреля 2025 года.

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Кроме этого, задержки наблюдаются и в процессе разработки ракеты Space Launch System и пилотируемой капсулы Orion, в которой будут находиться астронавты.

В ответ на публикацию отчета основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что они могли бы при необходимости разработать скафандры.

Возвращение американцев на Луну

NASA планировала реализовать программу Artemis ("Артемида") в 2024 году - агентство рассчитывало впервые в истории отправить на луну женщину.

Предполагается, что для полета на луну будет использоваться корабль Orion (разрабатывается компаниями Lockheed Martin и Airbus Defence and Space) и тяжелая ракета нового комплекса SLS.

По планам разработчиков, на момент своего запуска SLS станет самой мощной ракетой среди всех, что сегодня находятся в эксплуатации.

Уже в этом году NASA рассчитывает провести тестовый беспилотный пуск SLS и Orion на орбиту, а в 2023 году – провести полет с астронавтами.

В случае успешной реализации программы это будет вторая лунная прогулка спустя полвека (астронавт Харрисон Шмитт пробыл на Луне 75 часов 1 минуту в 1972 году).

Автор: Александр Топчий