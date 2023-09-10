Статуя, высотой полтора метра, была найдена на глубине 3 м.

Группа археологов во время раскопок на черноморском побережье в районе города Амасра обнаружила мраморную статую нимфы.

О находке сообщили в Министерстве культуры и туризма страны. Как говорится в сообщении, статуя датируется II веком нашей эры и относится к римскому периоду. Нимфы часто фигурировали в литературе и мифологии, и римляне ассоциировали их с божествами водной стихии.

Статуя, высотой полтора метра, была найдена на глубине 3 м. Выполненная из мрамора статуя изображает полуобнаженную женщину, нижняя часть тела которой закрыта фрагментом ткани, а ее рука лежит на амфоре.

Исследователи считают, что статуя изображает нимфу из греческой мифологии, второстепенное женское божество, которое олицетворяет природу.

Другие археологические находки в Турции

В прошлом году во время раскопок в древней церкви в Турции археологи обнаружили гробницу, которая принадлежала Святому Николаю. Гробницу нашли в церкви, которую когда-то затопило Средиземное море и на месте которой значительно позже построили другую церковь.

А в 2020 году в Турции нелегальные охотники за сокровищами нашли украшенный редким барельефом 2500-летний саркофаг.

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