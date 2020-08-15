На Черниговщине в лесу раскопали печь Х века (фото)
В селе Деснянское на Черниговщине археологи раскопали остатки печи и бытовые предметы периода роменской культуры Х века. Нашли также скифские стрелы и керамику.
Находки обнаружили в древнем городище Свердловское-1, сообщила руководитель Мезинской археологической экспедиции, доцент национального университета «Черниговский коллегиум им. Т. Шевченко» Елена Черненко на странице в Facebook.
По ее словам, археологи расчистили остатки котлована сооружения роменской культуры с остатками печи.
«Объект датируется Х в. по находкам древнерусской гончарной керамики в основе печи. Кроме этого, среди находок - обломки лепных горшков и сковородок роменской культуры, пряслица, проколки и другие бытовые вещи», - написала ученый.
На территории памятника нашли еще скифские бронзовые наконечники стрел, фрагменты лепной керамики и грузила юхновской культуры. Они с более раннего периода заселения городища.
Это уже шестой раскоп в Мезинском национальном природном парке за весь период исследования городища.
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