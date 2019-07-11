В центре Чернигова археологи раскопали остатки строений древнерусских времен (фото)

Ученые обнаружили подвал дома начала XIII века, заполненный артефактами.

В центре Чернигова археологи раскопали остатки частных домов древнерусского времени.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил археолог Игорь Игнатенко.

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По его информации, археологические исследования в центре Чернигова имеют продолжение. Сейчас раскопки проводятся на участке тротуара уже ближе к пересечению проспекта Победы с улицей Кирпоноса. Хотя площадь раскопок меньше чем предыдущая, зато находок значительно больше.

"Исследования показали, что здесь в эпоху Древней Руси находились частные усадьбы. Об этом свидетельствуют следы забора, какие-то ямки, в заполнении которых найдены обломки керамики первой половины XII в. Но самым большим и самым интересным объектом является подвал здания начале XIII в. Поскольку котлован здания полностью не был раскопан, то нельзя уверенно сказать, жилым он был или хозяйственным. Вероятно, перед нами первый этаж большой деревянной постройки. В домонгольскую эпоху котлован подвала был засыпан землей с мусором. Именно он и является главным источником информации для ученых", - отметил Игнатенко.

Он также сообщил, что, кроме всевозможных обломков горшков, в здании было найдено большое количество фрагментов стеклянных браслетов - женских украшений конца XII - начала XIII в., встречались точильные бруски из камня, пряслица - грузики на веретено из овручского шифера. Кроме того, здесь найдены два наконечника стрел, кородованные пружинные ножницы и другие предметы из железа, бронзы и камня. "Раскопки понемногу приближаются к перекрестку, возле которого проходила древняя Любечская улица, так что, возможно, самые интересные находки еще впереди", - считает археолог.

Как сообщал УНИАН, ранее археолог Игнатенко остановил в центре города работы по реконструкции тротуара. Во время исследований археологи обнаружили остатки зданий и захоронения XI-XII вв.