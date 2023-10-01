Исследователи выделили новый тип вируса.

Ученые извлекли из Марианской впадины фаговый вирус vB_HmeY_H4907 внутри бактерии-хозяина на глубине 8900 метров.

Как пишет ScienceAlert со ссылкой на опубликованное в журнале Microbiology Spectrum исследование, ученые выделили новый тип вируса, поражающего глубоководные бактерии Halomonas.

Отмечается, что это та же группа микроорганизмов, которые разъедают затонувший "Титаник", и рассматриваемый вид-хозяин живет в условиях крайнего холода, высокого давления и бедности питательными веществами в самых глубоких впадинах океана.

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"Насколько нам известно, это самый глубоководный из известных изолированных фагов в мировом океане", - отметил морской вирусолог из Океанского университета Китая Мин Ван.

Сообщается, что исследование генов вируса не выявило совпадений ни с одним зарегистрированным вирусом. Ученые предполагают, что он принадлежит к совершенно новому семейству вирусов. Они назвали это вирусное семейство Suviridae.

Ранее УНИАН писал, как в Марианской впадине во время нового исследования обнаружили самый глубоководный вирус на планете. Сообщалось, что он обитает на глубине 8900 метров. Открытие сделали ученые Китая и Австралии. Они назвали новый вирус vB_HmeY_H4907.

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