Захватывающие крупные планы показывают удивительные детали, скрывающиеся в сиянии звезды.

Самый большой и самый мощный солнечный телескоп в мире сделал несколько захватывающих снимков поверхности Солнца.

Телескоп Inouye сдел эти фото в первый год своей работы. Как сообщает Национальная солнечная обсерватория (NSO), на новых фото изображены солнечные пятна, бурлящие конвективные ячейки и движение плазмы в солнечной атмосфере.

Уникальная способность солнечного телескопа Inouye собирать данные с беспрецедентной детализацией поможет ученым лучше понять магнитное поле Солнца и факторы, вызывающие солнечные бури.

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Тайна Марса раскрыта - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее ученые определили, из чего состоит ядро Марса. По их данным, ядро Красной планеты более жидкое, но при этом более сжатое, чем ядро Земли.

Благодаря новейшим технологиям, удалось определить, что центр Марса представляет собой жидкий сплав железа с невероятно большим количеством серы и кислорода.

Ученые установили, что ядро Марса полностью жидкое. Около 20% его веса составляют легкие элементы: сера, кислород, углерод и водород. Это означает, что ядро Красной планеты менее плотное и более сжимаемое, чем ядро нашей планеты.

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