Падение династии Сун, в частности, произошло из-за необычного увлечения канцлера Цзя Сыдао.

Для династии Сун, которая правила в Китае с X века, 1273 год нашей эры выдался ужасным. Тогда монголы под предводительством Кублай-хана после шестилетней осады захватили важный с географической точки зрения город Сянъян. Уже к 1279 году с династией Сун было покончено. Последним актом капитуляции стало то, что семилетний император Сун, Чжао Бин, утопился чтобы избежать захвата монгольским флотом.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes рассказал, что одной из причин падения династии Сун могли стать сверчки, а точнее - одержимость одного человека ими, которого звали Цзя Сыдао.

Он напомнил, что Цзя Сыдао родился в 1213 году и умер в 1275 году. По его словам, этот человек является неоднозначной фигурой в истории Китая.

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Цзя Сыдао пришел к власти в качестве канцлера при императоре Лицзуне. Вскоре он накопил огромное богатство и влияние, манипулируя имперской политикой в собственных интересах.

Трэверс отметил, что концентрация власти сделала Цзя Сыдао фактическим правителем империи, отодвинув на второй план авторитет императора и способствуя широкому распространению коррупции при дворе. Его тактика включала в себя чистку соперников и замену способных чиновников лоялистами.

Биолог напомнил, что действия Цзя Сыдао оттолкнули многих его подчиненных, включая военачальников, которые могли бы лучше противостоять монгольскому нашествию. Вместо этого он сосредоточился на укреплении собственной власти.

Даже отстранение Цзя Сыдао от власти в 1275 году не помогло защитить династию Сун от падения, подчеркнул Трэверс. Он добавил, что монголы продолжали свои успешные военные кампании.

Помимо этого известно, что Цзя Сыдао был поклонником и первопроходцем китайской забавы "бои сверчков". По словам исследователя Мартины Зиберт, канцлер настолько сильно вовлекался в игру, что не оторвался от не даже тогда, когда ему сообщили о монгольском вторжении в Китай.

"Канцлер южной династии Сун, Цзя Сыдао, чья одержимость наложницами и боями со сверчками привела к тому, что он, как известно, отнесся свысока к наступлению вторгшихся монгольских войск", - рассказала китаевед Роэль Стерккс.

Считается, что Цзя Сыдао был настолько увлечен боями сверчков, что именно он написал первое руководство по этому виду спорта. Тем не менее его труды не сохранились до наших дней, отметил биолог.

Другие исторические факты

Напомним, что недавно обнаруженные фрески помогли раскрыть секреты древних Помпей. Фреска, датируемая 40-30 гг. до н. э., изображает последователей Диониса в состояниях ритуального экстаза, занимающихся танцами и охотой.

Кроме того, ученые узнали, как именно волки превратились в собак. Эволюционный процесс проходил в два этапа, на первом из которых инициатива была за самими волками.

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