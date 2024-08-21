Одно из самых ядовитых существ в мире может стать новым источником идей для лекарств, которые лечат болезни, поражающие сотни миллионов людей.

Ученые обнаружили компонент в яде морской улитки, который имитирует ключевой человеческий гормон, участвующий в регуляции уровня гормонов и сахара в крови.

Выводы описывают, как токсин улитки-конуса, называемый консоматином, ведет себя аналогично соматостатину, гормону, отвечающему за удержание уровня сахара в крови и различных других гормонов под контролем, пишет Newsweek.

Эти улитки, встречающиеся в рифах тропической Индо-Тихоокеанской области, являются типом хищных морских улиток, известных тем, что охотятся на мелкую рыбу.

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Это самый ядовитый из известных видов улиток. Но его смертельный яд, будучи изолированным, может иметь фармацевтический потенциал. В отличие от естественного человеческого гормона соматостатина, консоматин более стабилен и точен, что делает его перспективным кандидатом для разработки лекарств.

"Человеческий соматостатин связывается с пятью различными мембранными рецепторами, чтобы вызвать множество физиологических действий. А соматостатинподобный токсин этих улитк связывается только с одним из пяти мембранных рецепторов, чтобы произвести свой целевой эффект", - объяснила автор и сотрудник Университета Юты Хо Ян Йенг.

Улитка-конус использует консоматин, чтобы парализовать добычу, предотвращая повышение уровня сахара в крови - фатальный механизм для рыб. Исследователи полагают, что это же свойство может помочь создать лучшие лекарства для людей с диабетом и гормональными расстройствами.

Дело в том, что существующие синтетические препараты, направленные на регулирование уровня гормонов, являются важными методами лечения, но могут иметь побочные эффекты. Точечная направленность консоматина может позволить химикам разрабатывать более эффективные методы лечения с меньшим количеством неприятных побочных эффектов.

Однако, ученые отметили, что не стоит ожидать, что в ближайшее время в аптеках появятся препараты на основе консоматина.

"Учитывая его мощное воздействие на подавление гормона, снижающего уровень глюкозы, глюкагона, особенно при работе вместе с инсулином, мы бы предсказали, что существует риск эпизода низкого уровня глюкозы", - сказала Йенг.

"Существует так много интересных идей для создания лекарств из яда улиток-конусов или других ядовитых животных, которые еще предстоит открыть", - подытожила она.

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