Результаты показали, что женщины в послеродовом периоде лучше других видели лица в случайных предметах.

Женщины в послеродовом периоде чаще чем беременные женщины сообщают об "иллюзии парейдолии". К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда.

Иллюзия парейдолии лица — это видение лиц в повседневных предметах. Эта иллюзия нормальна, но некоторые люди испытывают ее чаще, чем другие.

Как пишет Newsweek, в исследовании приняли участие 400 женщин. Их разделили на три группы: женщины, которые ожидали родов, женщины, родившие в течение последних 12 месяцев и те, кто не был беременным или в послеродовом периоде. Специалисты пояснили, что мозг человека во всем автоматически ищет лица. Лицевая парейдолия возникает, когда мозг применяет к объектам те же когнитивные функции, которые используются для распознавания реальных человеческих лиц.

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Результаты показали, что женщины в послеродовом периоде лучше других видели лица в случайных предметах. Ученые полагают, что это говорит о связи между распознаванием лиц и изменением уровня гормонов во время беременности и после рождения.

Соавтор исследования, доктор Джессика Тоберт из Школы психологии Университета Квинсленда, рассказала, что такие результаты стали неожиданностью. Специалисты допустили, что это связано с повышенным уровнем окситоцина. Этот гормон связан с родами, кормлением грудью и другим материнским поведением, может привести к повышенной восприимчивости к парейдолии.

"Это первое научное свидетельство того, что подверженость парейдолии может быть разной на разных разных этапах жизни. Это убедительный признак того, что необходимо лучше понять, каким образом гормоны, включая окситоцин, изменяют нашу способность распознавать лица и социальное функционирование", - подытожили ученые.

Другие исследования с беременными

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