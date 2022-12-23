Маск торопит тестирование, что приводит к чрезмерным страданиям и смерти животных.

Компания известного миллиардера Илона Маска Neuralink попала в скандал из-за обвинений со стороны работников в убийстве чрезмерного количества животных во время разработки нового мозгового импланта.

После жалоб бывших и нынешних работников компании федеральный прокурор начал расследование относительно возможного нарушения правил благосостояния животных, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что с 2018 года компания убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. Как отмечается, Маск торопит тестирование, что приводит к чрезмерным страданиям и смерти животных.

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В настоящее время в американских законах не указывается, сколько животных компании могут использовать для исследований. Авторы статьи отмечают, что большое количество погибших животных не обязательно свидетельствует о нарушении правил.

В то же время работники жаловались, что ученые делали много ошибок. Из-за слишком жестких дедлайнов некоторые ученые вносили изменения в последнюю минуту перед операциями. Это повышало риски для животных.

Neuralink и чип для человека

Справка УНИАН. Имплантат Neuralink очень компактный, в форме монеты 23 × 8 мм. Информация с него передается с мегабитной скоростью и радиусом действия до 10 метров, а батареи хватает на целый день работы. Ее подзарядка будет производиться ночью с помощью магнитного зарядного устройства.

Как сообщал УНИАН, Neuralink – технологическая компания Илона Маска со создание первого в мире имплантированного нейрокомпьютерного чипа.

Раньше Маск заявлял, что Neuralink надеется имплантировать свои мозговые чипы людям в 2022 году.

1 декабря Маск анонсировал, что в течение 6 месяцев компания проведет испытания на людяхп о имплантации чипа в мозг.

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