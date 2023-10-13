Для потенциальных колоний на Луне могут потребоваться надежные дороги и посадочные площадки.

Ученые рассказали о возможности использования лазеров для того, чтобы приспособить Луну для проживания людей. Исследователи предлагают стрелять ими в почву спутника Земли.

Об этом пишет Independent. В новом исследовании отмечается, что, превратив лунную почву в более твердое слоистое вещество, можно было бы построить асфальтированные дороги и посадочные площадки на поверхности Луны.

Многие космические агентства, в том числе NASA, планируют создать полупостоянные базы на Луне, что позволит нам лучше изучить ее, а также станут остановкой на пути к Марсу и другим частям Солнечной системы. Однако на поверхности Луны трудно совершать посадку и жить. Почвенная пыль, как правило, поднимается посадочными аппаратами, еще один аспект – низкая гравитация.

Видео дня

"Таким образом, для будущих лунных колоний могут потребоваться надежные дороги и посадочные площадки, чтобы мы могли путешествовать как на Луну, так и вокруг нее. Но вряд ли мы сможем транспортировать материалы для их создания, учитывая стоимость этого процесса, что заставляет ученых смотреть на то, что уже есть. В новом исследовании ученые проверили, можно ли превратить лунную почву во что-то более существенное с помощью лазеров. И они добились определенного успеха, обнаружив, что лунную пыль можно расплавить в твердое вещество", – говорится в материале.

Они использовали множество лазеров разных размеров и типов, чтобы увидеть, какое влияние они окажут. Лучше всего показал себя лазерный луч диаметром 45 миллиметров. С его помощью удалось создать треугольные формы размером около 250 миллиметров.

Ученые предполагают, что эти фигуры можно соединить вместе, чтобы создать твердые поверхности, которые можно расположить по всей поверхности Луны, а затем использовать в качестве дорог и посадочных площадок.

Другие новости космоса

NASA намерена отправить миссию к астероиду Психея. Это небесное тело обнаружили еще 200 лет назад. Так ученые хотят узнать больше о происхождении Солнечной системы.

Тем временем марсоход NASA зафиксировал потрясающий "голубой" закат, когда Солнце садилось за марсианский горизонт. Отмечается, что такие изображения помогают ученым изучить состав атмосферы Марса.

Вас также могут заинтересовать новости: