Ученые рассказали о возможности использования лазеров для того, чтобы приспособить Луну для проживания людей. Исследователи предлагают стрелять ими в почву спутника Земли.
Об этом пишет Independent. В новом исследовании отмечается, что, превратив лунную почву в более твердое слоистое вещество, можно было бы построить асфальтированные дороги и посадочные площадки на поверхности Луны.
Многие космические агентства, в том числе NASA, планируют создать полупостоянные базы на Луне, что позволит нам лучше изучить ее, а также станут остановкой на пути к Марсу и другим частям Солнечной системы. Однако на поверхности Луны трудно совершать посадку и жить. Почвенная пыль, как правило, поднимается посадочными аппаратами, еще один аспект – низкая гравитация.
"Таким образом, для будущих лунных колоний могут потребоваться надежные дороги и посадочные площадки, чтобы мы могли путешествовать как на Луну, так и вокруг нее. Но вряд ли мы сможем транспортировать материалы для их создания, учитывая стоимость этого процесса, что заставляет ученых смотреть на то, что уже есть. В новом исследовании ученые проверили, можно ли превратить лунную почву во что-то более существенное с помощью лазеров. И они добились определенного успеха, обнаружив, что лунную пыль можно расплавить в твердое вещество", – говорится в материале.
Они использовали множество лазеров разных размеров и типов, чтобы увидеть, какое влияние они окажут. Лучше всего показал себя лазерный луч диаметром 45 миллиметров. С его помощью удалось создать треугольные формы размером около 250 миллиметров.
Ученые предполагают, что эти фигуры можно соединить вместе, чтобы создать твердые поверхности, которые можно расположить по всей поверхности Луны, а затем использовать в качестве дорог и посадочных площадок.
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