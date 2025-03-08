Ученые создали 'суперкожу', которая восстанавливается после пореза всего за 24 часа

Процесс заживления гидрогеля происходит феноменально быстро.

Ученые из Университета Аалто и Университета Байройта создали "суперкожу", которая самостоятельно заживляет до 90% порезов за 4 часа и полностью восстанавливается за 24 часа, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что самовосстанавливающийся, гибкий и прочный гидрогель, который смогли создать ученые, стал важной вехой в материаловедении. В своем исследовании они рассказали о главных особенностях материала.

По словам ученых, их гидрогель открывает окно к новым возможностям в области заживления ран, мягкой робототехники, искусственной кожи и доставки лекарств.

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В издании объяснили, что для того, чтобы создать такой уникальный материал, ученые использовали ультратонкие глиняные нанолисты. Они образуют плотную запутанную сеть полимеров, которая укрепила гидрогель и не позволила ему стать слишком мягким.

Ученые смешали порошок мономеров с водой, содержащей нанолисты. Затем смесь поместили под ультрафиолетовую лампу.

"Ультрафиолетовое излучение лампы заставляет отдельные молекулы связываться друг с другом, в результате чего все превращается в эластичное твердое вещество - гель", - рассказал один из авторов исследования Чен Лян.

В издании подчеркнули, что инновация, о которой идет речь, во многом зависит от последующих взаимодействий полимеров.

"Запутывание означает, что тонкие полимерные слои начинают закручиваться друг вокруг друга, как крошечные шерстяные нити, но в случайном порядке. Когда полимеры полностью спутаны, они неотличимы друг от друга. Они очень динамичны и подвижны на молекулярном уровне, и когда вы их разрезаете, они снова начинают переплетаться", - объяснил Ханг Чжан из Университета Аалто.

Ученые поделились, что процесс заживления гидрогеля происходит феноменально быстро. Он восстанавливается на 80-90% в течение первых четырех часов после разреза и полностью восстанавливается через 24 часа.

Всего гидрогель имеет около 10 000 слоев нанолистов в образце толщиной в один миллиметр. Это позволяет ему достигать жесткости, сродни человеческой коже, и при этом растягиваться.

Другие разработки ученых

Ранее ученые создали "шерстистых мышей" в попытках вернуть к жизни вымершего мамонта. По их словам, создание "шерстистых мышей" приближает возрождение шерстистых мамонтов.

Кроме того, ученые создали гибкие солнечные панели, которые в разы дешевле и эффективнее обычных батарей. Новая микрожелобчатая структура позволяет создать новый тип солнечных элементов, имеющих формат обратного контакта.

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