Новый вид Jeholia longchengi был мезохищником, охотясь не только на насекомых и пауков, но и на мелких млекопитающих.

В Китае ученые обнаружили редкую окаменелость ранее неизвестного вида ядовитого скорпиона, который обитал на нашей планете 125 миллионов лет назад, сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что это первое ископаемое мезозойского скорпиона, найденное в Китае, которое принадлежит к известной коллекции окаменелостей раннемелового периода. Окаменелость назвали Jeholia longchengi в честь места ее обнаружения.

В издании поделились, что этот скорпион достигал в длину около 10 сантиметров. По словам ученых, это "гигант" по сравнению с другими представителями семейства, которые обычно достигали менее 5 сантиметров в длину.

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Благодаря стройным педипальпам и удлиненному ядовитому жалу скорпион играл важную роль в экосистеме своего времени. Среди других его особенностей - пятиугольное тело и округлые спирали - небольшие отверстия, облегчающие дыхание.

Исследователи уверены, что Jeholia longchengi был мезохищником, охотясь не только на насекомых и пауков, но и на мелких млекопитающих.

"Если поместить его в современную среду, он может стать естественным хищником многих мелких животных и даже охотиться на молодняк мелких позвоночных", - рассказал журналистам Хуан Дийин, научный сотрудник Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Ученый добавил, что эти скорпионы также могли быть добычей для более крупных животных, таких как ранние птицы, млекопитающие и даже динозавры.

По словам ученых, Jeholia longchengi активно взаимодействовал с различными видами в наземной экосистеме раннемелового периода.

Другие находки ученых

Ранее палеонтологи обнаружили окаменелость гигантской белки-летяги возрастом 5 миллионов лет в неожиданном месте. Окаменелости уже нарисовали экспертам картину того, как выглядела земля более четырех миллионов лет назад.

Кроме того, ученые нашли окаменелость возрастом 150 миллионов лет, которая переписала эволюцию птиц. В Baminornis zhenghensis смешались черты динозавра и современного вида птиц.

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