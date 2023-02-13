Ученые показали впечатляющее трио сливающихся галактик в созвездии Волопаса.

Ученым с помощью телескопа Хаббл удалось сфотографировать три сливающиеся галактики в созвездии Волопаса.

По словам специалистов, эти три галактики в конечном итоге сольются в одну большую. Это столкнувшееся трио, известное астрономам как SDSSCGB 10189, представляет собой относительно редкое сочетание трех крупных звездообразующих галактик, находящихся на расстоянии всего 50000 световых лет друг от друга.

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По словам ученых, в космических масштабах это крайне маленькое расстояние. Например, ближайшая к Млечному Пути большая галактика Андромеда находится на расстоянии более 2,5 миллионов световых лет от Земли.

Странные сигналы из космоса

Как сообщал УНИАН ранее, ученые засекли 25 странных сигналов из космоса, которые постоянно повторяются. На данный момент ученые не пришли к единому мнению, откуда появляются эти космические всплески. Одни ученые предполагают, что повторяющиеся всплески вызваны нейтронными звездами и черными дырами. Другие уверены, что их испускают пульсары, магнитары или же это внеземная коммуникация.

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