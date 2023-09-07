К Земле приближаются сразу пять больших астероидов. Они пролетят мимо планеты между 6 и 10 сентября.
Согласно панели инструментов NASA Asteroid Watch, одно из небесных тел – размером с дом. Еще два астероида – величиной с самолет, остальные два – с автобус.
Астероид под названием JA5 размером с дом приблизился к Земле первым – он прошел мимо планеты 6 сентября на расстоянии 5,1 миллиона километров от Земли. Впервые тело размером в 18 метров наблюдали в 2021 году.
Еще три астероида пролетят вблизи Земли 8 сентября. Один из них называется QC5, его сравнивают с самолетом – он будет иметь размер около 25 метров и пролетит на расстоянии более 4 млн км от планеты. Впервые его наблюдали в 2023 году.
Другое небесное тело, названное GE, размером примерно с автобус (8 метров) впервые заметили в 2020 году. Оно пролетит на расстоянии более 5,7 миллиона километров от Земли.
В тот же день мимо планеты пролетит третий астероид, который сравнивают по размеру с автобусом (12 метров), имеющий название RG. Его обнаружили в 2023 году. По данным ученых, он пролетит на расстоянии 1,65 миллиона километров от Земли.
Еще один большой астероид размером с самолет называется QE8. Он пролетит мимо Земли 10 сентября. Впервые это тело обнаружили в 2023 году. Его размер составляет примерно 52 метра. Он подойдет к Земле ближе всего – астероид пролетит на расстоянии 1,52 миллиона километров.
Ни один из астероидов не должен представлять угрозы для планеты.
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