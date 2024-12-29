Такое явление схоже с Голубой Луной, о которой люди знают больше.

В конце 2024 года в ночном небе произойдет еще одно редкое астрономическое событие. 30-31 декабря люди смогут увидеть Черную Луну, пишет IFLScience.

Скорее всего, вы могли слышать о Голубой Луне, которая является более известным явлением и которое отличается от Черной Луны.

"Голубая Луна, которая получила свое название от издания 1937 года "Альманаха фермеров штата Мэн", может происходить в двух случаях. Это либо третье полнолуние в сезоне с четырьмя полнолуниями (обычно сезоны имеют только три полнолуния), либо второе полнолуние в месяце. Интересно, что это второе определение является самым популярным, но на самом деле оно построено на недоразумении. В статье 1946 года, написанной для журнала Sky and Telescope, Джеймс Хью Прюетт ошибочно назвал Голубую Луну второй Луной того же месяца. Хотя он и ошибся, эта идея осталась в народе с тех пор", - напомнили в материале.

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Такое объяснение является запутанным, однако важным, ведь Черные Луны тоже имеют два определения, которые работают по схожему принципу. В то же время если Голубая Луна базируется на количестве полнолуний за определенный период, то Черная Луна сфокусирована на количестве новолуний. Поэтому это либо третье новолуние в сезоне с четырьмя новолуниями, либо второе новолуние за один месяц.

Отмечается, что грядущая Черная Луна будет примером второго определения и состоится в 16:26 по центральноевропейскому времени, а по восточноевропейскому (по которому живут в Украине) в 17:26. В США такое явление произойдет 30 декабря, а в Европе, Африке и Азии - 31 декабря.

"Черные Луны случаются редко, но те, которые определяются как второй из двух в течение одного месяца, являются более распространенными (случаются раз в 29 месяцев), чем сезонные (случаются раз в 33 месяца). Последнее произошло 19 мая 2023 года", - подчеркнули в IFLScience.

Однако ученые говорят, что такое редкое астрономическое событие нельзя будет увидеть в нашем небе, ведь Черная Луна происходит, когда Луна находится почти между Землей и Солнцем, что затрудняет ее наблюдение, так как сторона, освещенная Солнцем, повернута от Земли.

"Однако отсутствие Луны на ночном небе также может быть прекрасным временем для общего наблюдения за звездами, поскольку меньше света мешает", - добавили в материале.

Другие природные явления в мире

Как писал УНИАН, в 2025 году северное сияние будет особенно ярким. Одним из лучших мест для его наблюдения является финский регион Лапландия. Также насладиться северным сиянием можно в Тромсе в Норвегии, Абиско в Швеции и в Национальном парке Тингвелир в Исландии.

Также украинские исследователи, которые находятся в межостровном море Скоша, что в южной части Атлантического океана, показали невероятное явление. На видео можно увидеть невероятный закат Солнца с высококучевыми облаками.

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