Полученные результаты позволят защитить в дальнейшем Землю от угрозы из космоса.

Космическое агентство смогло скорректировать орбиту астероида Диморфос, столкнув с ним космический аппарат DART. Результат миссии позволит в дальнейшем защитит Землю от атак из космоса.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В космическом агентстве отметил, что столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфос успешно изменило его орбиту. Это первый в истории случай, когда люди смогли изменить движение небесного объекта

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"Эта миссия показывает, что NASA пытается быть готовым ко всем вызовам, которые бросает нам вселенная. Это переломный момент для планетарной защиты и всего человечества", - заявил глава NASA Билл Нельсон.

Перед ударом Диморфосу потребовалось 11 часов 55 минут, чтобы совершить оборот вокруг астероида Дидимоса. После столкновения 26 сентября астрономы подтвердили, что время обращения Диморфоса вокруг Дидимоса сократилось на 32 минуты, хотя успехом считалось бы изменение от 73 секунды.

"DART предоставил нам интересные данные как о свойствах астероидов, так и об эффективности кинетического ударного элемента в качестве технологии планетарной защиты. Команда DART продолжает работать над этим богатым набором данных, чтобы полностью понять это первое испытание планетарной защиты на отклонение астероида", - отметил руководитель отдела координации DART из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса Нэнси Шабо.

При этом в Агентстве указали, что Диморфос и Дидимос не представляли опасности для Земли.

Как ранее сообщал УНИАН, астероид, размером с египетскую пирамиду в Гизе, впервые за более чем 100 лет пролетет рядом с Землей. Длина небесного тела под названием 2019 AV13 составляет от 100 до 230 метров. Его размеры примерно можно сравнить со 140-метровой пирамидой. Он приблизился к Земле 12 сентября.

В последний раз астероид подходил настолько близко к Земле в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году. Астероид не представляет опасности для Земли, поэтому жителям планеты паниковать не стоит.

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