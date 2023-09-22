Исследователи обнаружили в ранней Вселенной множество галактик, подобных Млечному Пути.

Галактики ранней Вселенной больше похожи на наш Млечный Путь, чем считалось ранее. Новое исследование переворачивает все представление о том, что ученые думают о формировании структур во Вселенной, переписывая теории космической эволюции, пишет Independent.

Команда международных исследователей, в том числе из Манчестерского университета и Университета Виктории в Канаде, использовала космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) и обнаружила, что галактики, подобные Млечному Пути, встречаются в 10 раз чаще, чем предполагалось на основе предыдущих наблюдений с помощью космического телескопа Hubble.

Многие из этих галактик образовались около 10 миллиардов лет назад или раньше, уходя в далёкую историю Вселенной, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

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Млечный Путь - типичная дисковая галактика, по форме напоминающая блин или компактный диск, вращающаяся вокруг своего центра и часто имеющая спиральные рукава.

Эксперты предполагают, что в этих галактиках может развиваться жизнь, учитывая природу истории их формирования.

Раньше астрономы считали эти типы галактик слишком хрупкими, чтобы существовать в ранней Вселенной, когда слияния галактик были более обычным явлением, разрушая то, что считалось их деликатными формами.

"Используя космический телескоп "Хаббл", мы думали, что дисковых галактик почти не существовало до тех пор, пока Вселенной не исполнилось около шести миллиардов лет. Эти новые результаты JWST отодвигают время формирования галактик, подобных Млечному Пути, практически до начала Вселенной", - сказал Кристофер Конселис, профессор внегалактической астрономии в Манчестерском университете.

Он добавил, что результаты исследования показывают, что дисковые галактики, такие как наш Млечный Путь, являются наиболее распространенным типом галактик во Вселенной.

"Это означает, что большинство звезд существуют и формируются внутри этих галактик, что полностью меняет наше понимание того, как происходит формирование галактик. Эти результаты также наталкивают на важные вопросы о темной материи в ранней Вселенной, о которой мы знаем очень мало", - говорит Конселис.

"Основываясь на наших результатах, астрономы должны переосмыслить наше понимание формирования первых галактик и того, как эволюция галактик происходила за последние 10 миллиардов лет", - отмечает профессор.

Исследователи говорят, что их результаты полностью опровергают существующее представление ученых о том, как развивается Вселенная. Эксперты говорят, что необходимо рассмотреть новые идеи.

"Более 30 лет считалось, что эти дисковые галактики были редкостью в ранней Вселенной из-за обычных жестоких столкновений, которые происходят с галактиками. Тот факт, что JWST находит так много, является еще одним признаком мощи этого инструмента и того, что структуры галактик формируются раньше во Вселенной, на самом деле гораздо раньше, чем кто-либо ожидал", - сказал ведущий автор исследования Леонардо Феррейра из Университета Виктории.

Улучшенная технология JWST позволяет астрономам впервые увидеть истинную структуру этих галактик.

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Как сообщал УНИАН, ранее ученые открыли новую экзопланету TOI-332b. Физические свойства этой планеты и расстояние между ней и ее звездой сложно объяснить с помощью современной теории формирования планет. Эта экзопланета имеет огромное плотное железное ядро со скалистой мантией и слишком тонкой, абсолютно нехарактерной, атмосферой из водорода и гелия.

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