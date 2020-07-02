Астрономы впервые увидели ядро газовой планеты-гиганта

Астрономы считают, что найденная планета - это ядро планеты-гиганта, похожего на Юпитер или Сатурн.

Британским астрономам впервые удалось увидеть ядро планеты-гиганта, которая похожая на Юпитер или Сатурн.

Планета TOI 849 вращается возле звезды в созвездии Печь, похожей на Солнце, в 730 световых годах от Земли. Планета настолько близко расположена к звезде, что год на ней длится 18 часов, сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Температура поверхности TOI 849 около 1527 °C. Кроме того, радиус планеты примерно в 3,5 раза больше радиуса Земли (6 371 км). Также TOI 849 примерно в 39 раз тяжелее нашей планеты.

Астрономы считают, что найденная планета - это ядро планеты-гиганта, похожего на Юпитер или Сатурн. Но у этой планеты нет оболочки из водорода и гелия, которая прикрывала бы ядро, как это происходит на Юпитере и Сатурне.

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Ученые предполагают, что TOI 849 могла еще не успеть сформировать свою оболочку или же потеряла ее от столкновения с другой планетой.

"Это намекает на то, что планета прошла довольно необычную эволюцию. Это показывает на то, что более вероятно, что она утратила атмосферу, но нам понадобится еще несколько наблюдений, чтобы быть уверенными в этом", - сказал главный автор исследования за планетой Дэвид Армстронг.

Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения помогут проверить представление о том, как развиваются планеты-гиганты, в частности, как сформировалось ядро Юпитера.

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы NASA обнаружили нейтронную звезду, которой лишь 240 лет.

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