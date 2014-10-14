Apple назвала официальную дату старта продажи iPhone 6 в Украине

Об этом говорится в пресс-релизе Apple, передает ZN.UA. iPhone 6 и iPhone 6 Plus будут поставляться в золотом, серебряном или сером корпусе, в вариантах от 16 Гб до 128 Гб памяти.

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Стоимость устройств в Украине пока не называется, но скорее всего, она будет на уровне с ценами на официальные iPhone 5S. Это 12 499 грн за iPhone 6 с 16 ГБ памяти и 14 499 грн за iPhone 6 Plus с аналогичным объемом памяти.

Предположительно, iPhone 6 появится в большинстве крупных сетей, которые специализируются на продажах техники.

Помимо Украины, 31 октября продажи новых iPhone 6 стартуют в Албании, Боснии, Хорватии, Греции, Эстонии, Венгрии, Мексике, Молдове, Словакии и ряде других стран.

Как уже сообщалось, iPhone 6 побил мировые рекорды по предзаказам.