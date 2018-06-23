”Авіасвіт-ХХІ”: торжество малых форм

Международный авиационно-космический салон «Авіасвіт-ХХІ", проходящий на аэродроме в Гостомеле под Киевом, можно назвать юбилейным. И не потому, что он пятый по счету, а потому, что мероприятие посвящено столетию со дня рождения Олега Антонова. Сложно сказать, обрадовался бы генеральный конструктор киевского завода, окажись он здесь.

Безусловный плюс мероприятия в том, что в нем принимают участие более 200 фирм, предприятий, научно-исследовательских учреждений и промышленно-финансовых организаций из 18 стран. А Украину представили более 160 предприятий авиакосмической отрасли.

Здесь две площадки. Одна для больших самолетов, другая – для маленьких. На первой - тактические бомбардировщики, истребители-перехватчики и фронтовые истребители. Злые грациозные Су-24, Су-27, МиГ-29 способны уничтожить все, что движется и не движется на земле и на воде. Здесь же представлено несколько грузовых самолетов, а также Ан-70-100, совместное детище Украины и России. Правда, Россия вышла из общего проекта, и будут ли в дальнейшем работать над Ан-70 Украина с Россией или нет, никто не знает, в том числе Виталий Попов, генеральный директор "Украинской авиационной транспортной компании".

- Я не знаю, что будет дальше. Это зависит от политиков и от тех отношений, которые выстраиваются между Украиной и Россией, - мрачно заявил он.

Отношения, как известно, могли бы выстраиваться получше. А чем сердце утешится? – спросите вы. А утешится оно видом малой авиации - на авиасалоне представлено более двух десятков летающих карликов. Особенно умиляет машина Т-10 «Авиа-Тор» фирмы ТММ, Харьков. Это учебно-тренировочный самолет весом всего в 315 килограммов. Он предназначен также для авиахимических работ и туристических полетов. Стоит такое чудо от 40 до 60 тысяч условных единиц.

Рядом с самолетом STSW, сделанным в Херсоне, стоял его хозяин. Владелец расхваливал машину: легкая, удобная, австрийский двигатель. Купил пару месяцев назад, и на авиасалон прилетел на нем аж из Краматорска. «Игрушка для взрослого дяди», - назвал его владелец, но представляться не стал. Может, побоялся, что налоговая инспекция заинтересуется, откуда у него нашлось лишних пятьдесят тысяч у.е. на такую штуку. Хотя – какой пустяк.

Полсотни тысяч баксов – столько в среднем стоят малые самолеты украинского производства. Зато, как выразился другой покупатель (тоже не пожелавший называть имя), самолет гораздо удобнее в эксплуатации, чем машины. И ничуть не дороже. Отличие в пользовании самолетом от машины примерно такое, как в отличии пользования мобильным телефоном от стационарного. Единственная сложность – отсутствие законодательной базы, регулирующей полеты малой авиации.

После посещения выставки решил купить себе одноместный учебно-пилотажный биплан «Горобець». Хорошая машина и название смешное. А редакция УНИАНа приобрела бы себе трехместный учебно-тренировочный вертолет «Швайцер 300 С» производства США. Машина высотой всего в 2,6 метра может развивать скорость более 170 км в час. Стартовая цена от двухсот тысяч долларов. Вертолет очень удобен для сельхозработ, а также кино- и видео-съемки. Так что когда увидите его в небе, не удивляйтесь. Это мы летим на репортаж.

Но более всего «зацепил» четырехместный самолет австрийской компании «Даймонд Айркрафт», предназначенный для полицейских целей и охраны границ. Летчики, научившиеся летать на таких самолетах, могут летать на Боингах. Красота, только цена покусывает. Базовая стоимость машины порядка 450 тысяч евро. И это, наверное, не деньги для тех, кто их имеет. Видимо, такие есть. Все бы хорошо и можно было бы радоваться за состоятельных людей в стране, только, похоже, их благосостояние сколочено в ущерб другим. Символичным было то, что на авиасалоне демонстрировали малые самолеты для богатых. Это происходило на фоне того, что за забором лежал брошенный, никому не нужный, огромный самолет с красной пятиконечной звездой на хвосте. А что, думаете, богатые люди в Украине скоро начнут покупать себе большие машины?

Алексей Просекин