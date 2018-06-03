Kyiv Automotive Show: девушки, игрушки и... автомобили (фоторепортаж)

Нынешняя автовыставка порадовала не так новинками, как развлечениями... Чем длиннее ноги торчали из салона, тем больше шансов было у автомобиля...
Во вторник завершается одна из крупнейших автомобильных выставок в Украине - выставка «ВААИД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007». На стендах, которые расположились на площади более чем 14000 кв.м, ведущие производители Германии, США, Великобритании, Нидерландов, Франции, Италии, Японии, Швеции, России, Ирана, Кореи и Китая представили 230 автомобилей, среди которых, – 17 украинских премьер.
Нынешняя автовыставка порадовала не так новинками, как развлечениями. Большинство представленных моделей уже можно увидеть на украинских дорогах.
Автолюбителей, как всегда, заманивали девушками. Иначе к некоторым машинам люди просто не подходили
При чем длиннее ноги торчали из салона, тем больше шансов было у автомобиля...
Китайцам тоже ничего не оставалось, как украшать автомобили фотомоделями
А вот японцы демонстрировали другое - технологические игрушки, чем собирали значительно больше зрителей
В общем-то, хватало и других игрушек – автомобильных симуляторов
Автомобили условно можно было разделить на “авто для мальчиков”
...и – “авто для девочек“
Новинки среди общего количества авто найти было непросто. Но к хиту этого года Ниссану Кашкай стояла очередь
Настоящим автоманам пришлись по вкусу раритетные модели
А тех, кто соскучился по гаишникам, ждали вот такие “регулировщики” в юбках
Фото Дмитрия Стаховского
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