Kyiv Automotive Show: девушки, игрушки и... автомобили (фоторепортаж)

Во вторник завершается одна из крупнейших автомобильных выставок в Украине - выставка «ВААИД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007». На стендах, которые расположились на площади более чем 14000 кв.м, ведущие производители Германии, США, Великобритании, Нидерландов, Франции, Италии, Японии, Швеции, России, Ирана, Кореи и Китая представили 230 автомобилей, среди которых, – 17 украинских премьер.

Фото Дмитрия Стаховского