Британские ученые впервые вырастили человеческую яйцеклетку в лаборатории

Ученым из Эдинбургского университета удалось впервые вырастить человеческую яйцеклетку в лабораторных условиях.

Разработанная этой группой ученых технология может впоследствии помочь сохранить фертильность женщинам, прошедшим лечение от рака, а также помогает ученым понять, как именно развивается человеческая яйцеклетка, что до сего момента по большей части оставалось загадкой.

Читайте такжеУченые считают, что для существования жизни на экзопланетах кислород необязателенПосле десятилетий упорной работы ученые теперь могут довести яйцеклетку до полного созревания вне яичника. Но для этого им необходимо создать определенные условия - поддерживать уровень кислорода, гормонов и белков, которые стимулируют рост - а также иметь некий носитель, в котором можно выращивать яйцеклетки, передает Би-би-си.

Несмотря на то, что ученые доказали возможность этого, пока что этот способ не эффективен, поскольку вызревают лишь 10% яйцеклеток. К тому же эти выращенные в лаборатории яйцеклетки еще не были оплодотворены, поэтому неизвестно, насколько они жизнеспособны.

Одна из соисследователей, профессор Эвелина Телфер, пояснила: "Это крайне любопытно - получить доказательство того, что человеческую ткань можно дорастить до этой стадии. Но весь процесс надо еще отрегулировать, чтобы улучшить условия культивирования и проверить качество ооцитов".

"Если не учитывать клиническое применение [этого метода], то это большой прорыв в понимании того, как развивается человеческая яйцеклетка", - добавила профессор.

В теле женщины этот процесс строго контролируется: некоторые яйцеклетки созревают в раннем, подростковом возрасте, другие гораздо позднее, 10-20 лет спустя.

В период созревания яйцеклетке необходимо "потерять" половину имеющегося генетического материала, в противном случае оплодотворенная спермой яйцеклетка будет содержать избыточное количество ДНК.

Этот избыток отбрасывается в крайне мелкую клетку, называемую "полярным тельцем", однако в ходе эксперимента образовавшиеся полярные тельца были чрезмерно крупными. Профессор Телфер признает, что это представляет на данном этапе проблему, которую, по ее мнению, можно решить, улучшив технологию.

Эксперименты, проведенные на мышиных яйцеклетках, еще 20 лет назад показали, что этим способом можно произвести живых особей.

Если получится сделать то же самое с человеческими яйцеклетками, это сможет в конце концов дать возможность детям и подросткам, получившим противораковую терапию в раннем возрасте, во взрослом возрасте иметь детей.

Химиотерапия и радиотерапия воздействуют на репродуктивные функции человека.

В настоящий момент перед началом подобного лечения женщины могут заморозить взрослые, созревшие яйцеклетки или даже оплодотворенные спермой партнера эмбрионы.

Но у девочек с раковым заболеванием нет такой возможности. Можно только заморозить здоровую яичниковую ткань до начала лечения, а затем, в случае, если женщина захочет иметь своих собственных детей, вновь поместить ее в тело для вызревания.

Однако если в замороженной ткани выявятся аномалии, то весь процесс становится слишком рискованным, и в таком случае выращивание яйцеклетки в лабораторных условиях будет более оптимальным решением.

"Эти эксперименты - настоящий шаг вперед в нашем понимании [процесса развития яйцеклетки]. Даже несмотря на малочисленность [результатов] и необходимость дальнейших доработок, эти предварительные разработки уже дают надежду пациентам", - так прокомментировал открытие шотландской группы ученых консультант-гинеколог лондонского Hammersmith Hospital Стюарт Лавери.

По существующим в Британии законам, в целях эксперимента можно оплодотворить выращенную в лаборатории яйцеклетку, чтобы создать эмбрион, но у группы ученых в Эдинбурге не было лицензии на проведение подобного эксперимента.

В настоящий момент они выясняют, подать ли университетской лаборатории запрос на подобную лицензию или заключить договор с центром репродукции, уже ее имеющим. "Нужно провести хромосомный анализ и сравнить молекулярные свойства этих выращенных яйцеклеток с обычными", - отметил профессор Азим Сурани, директор лаборатории эмбриологических исследований в Институте Гурдона при Кембриджском университете.