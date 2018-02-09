Врачи назвали факторы риска инсульта, угрожающие только женщинам

В списке оказались особенности менструального цикла, прием определенных контрацептивов и осложнения беременности.

Американские врачи проанализировали 74 научные работы об инсульте и выделили факторы риска развития инсульта, угрожающие исключительно женщинам.

Многие из этих факторов широко распространены, поэтому исследователи рекомендуют лечащим врачам учитывать их, а пациенткам - вовремя сообщать о них врачу. Исследование опубликовано в журнале Stroke, передает Naked Science.

Исследователи указывают, что инсульт остается одной из основных причин смертности среди женщин. В США он находится на третьем месте в списке распространенных причин женской смертности и лидирует среди причин инвалидности. При этом среди пациентов, столкнувшихся с инсультом, женщин больше, чем мужчин - так происходит в том числе из-за того, что средняя продолжительность жизни у женщин выше. В США число женщин, пострадавших от инсульта, превышает число мужчин, столкнувшихся с заболеванием, на 55 000 ежегодно.

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Комментирует одна из авторов работы Кэтрин Рексрод: "Многие не осознают, что женщины страдают от инсульта чаще, чем мужчины, и смертность среди женщин выше. С возрастом повышается вероятность того, что первым проявлением сердечно-сосудистого заболевания у женщины станет инсульт, а не инфаркт. Мы намерены детально изучить, почему женщины страдают инсультом чаще и какие факторы способствуют непропорциональному увеличению риска".

Исследователи изучили возможные связи инсульта с несколькими типами факторов: уровнями половых гормонов, использованием гормональных контрацептивов и лекарственных препаратов, особенностями менструального цикла, беременности и менопаузы. Выяснилось, что раннее начало менструации (до 10 лет) и ранняя менопауза (до 45 лет) повышают риск развития заболевания. Так же на организм воздействует и низкий уровень стероидного гормона дегидроэпиандростерона (DHEA). При этом уровень тестостерона не отражается на склонности женщин к сердечно-сосудистым заболеваниям, хотя у мужчин низкие уровни этого гормона повышают вероятность болезни.

Увеличивает риск инсульта прием комбинированных оральных контрацептивов и препаратов, содержащих эстрогены. Некомбинированные препараты (мини-пили) на основе прогестинов оказались безопасны. По словам автором работы, сегодня до конца не ясно, как на вероятность инсульта влияют трансдермальные контрацептивы - "контрацептивные пластыри", с помощью которых препарат проникает в организм через кожу. Кроме того, в группе риска оказались женщины, столкнувшиеся с осложнениями беременности - преэклампсией и гестационным диабетом.