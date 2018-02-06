Ученые прогнозируют глобальную катастрофу из-за ртути в вечной мерзлоте

По словам ученых, вечная мерзлота оказалась в два раза "ртутнее" остальной биосферы.

Геологи оценили содержание ртути в почве в областях вечной мерзлоты и обнаружили, что в них содержится примерно в два раза больше ртути, чем в остальной почве, а также океанах и атмосфере вместе взятых.

Из-за таяния мерзлоты в результате глобального потепления большое количество ртути может высвободиться и нанести ущерб экосистемам, передает N+1, ссылаясь на исследование в Geophysical Research Letters.

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Оказалось, что суммарно в областях вечной мерзлоты, по оценкам ученых, находится около 800 килотонн ртути, что примерно в 10 раз больше, чем общий выброс ртути в результате деятельности человека за последние 30 лет. Кроме того, это значение более, чем в 2 раза превышает суммарное содержание ртути в других местах, включая почву, океан и атмосферу.

По словам авторов исследования, при таянии вечной мерзлоты (а оно постепенно происходит), освободившаяся ртуть, которая в течение приблизительно тысячи лет находилась в "замороженном" состоянии, может довольно сильно повлиять на экосистемы Северного полушария. При этом, поскольку современные модели сильно недооценивают содержание ртути в областях вечной мерзлоты, они тоже должны быть частично пересмотрены.