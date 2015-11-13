Ученые утверждают, что голод заставляет человека совершать ненужные покупки

Ученые утверждают, что голод представляет собой сложное явление: например, судьи выносят более жесткие приговоры на пустой желудок. Голодным людям кажется более привлекательной не только еда (особенно калорийная), но и полные женщины. Новое исследование показывает, что голод пробуждает у нас желание приобрести вещи, никак не связанные с едой. Например, канцелярские принадлежности, передает "Моя планета" со ссылкой на Scientific American.

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Участников исследования попросили ответить на вопросы о самочувствии, настроении, чувстве усталости и о том, насколько они голодны. Затем им раздали зажимы для бумаги. И задали странные вопросы, как то: "Как вы думаете, этот зажим для бумаги прост в использовании?" или "Насколько вам нравится этот зажим?" После этого озадаченных подопытных спросили, сколько зажимов они хотели бы взять с собой. Результат: голодные люди просили больше зажимов. То есть они стали нуждаться не только в пище, но и в непродовольственных вещах.

Исследователи решили проверить данные. Новый набор участников разделили на две группы. Людей из первой накормили тортом перед испытанием. Вторую заставили голодать 4 часа и допустили к еде только после эксперимента. И вновь, как оказалось, сытая группа попросила меньше зажимов, чем голодная.

При этом голодные давали зажимам те же оценки, что и сытые. То есть канцелярские вещи не казались им лучше. Они просто их начали больше хотеть.

По мнению психологов, за желание и симпатию отвечают разные отделы головного мозга. Обычно мы испытываем желание и симпатию одновременно, но так происходит не всегда. Самый яркий пример - наркоманы и игроманы. На поздних стадиях им уже не нравятся наркотики/игры, но они их продолжают желать.

Наконец, исследователи решили проверить свое открытие еще одним способом - теперь в реальной жизни. Ученые подкараулили людей, выходящих из супермаркета, и попросили оценить, насколько те голодны, по десятибалльной шкале. Оказалось, что люди, которые купили больше непродовольственных товаров, как правило, были более голодными.

Таким образом, голод может реально влиять на наш шоппинг. Поэтому ученые советуют поесть перед тем, как отправиться за покупкой. А если вы все же пришли в магазин голодными, то подумайте дважды, прежде чем расплатиться: "Мне действительно нужно это платье или я просто голодна?"