NASA показало фотографии всех спутников Плутона

У Плутона - пять спутников. Самый крупный из них — Харон — был открыт в 1978 году американским астрономом Джеймсом Кристи, остальные — с помощью околоземного телескопа Hubble, пишет Лента.ру.

О существовании спутников Цербера и Стикса стало известно в 2011 и 2012 годах соответственно, а их первые фотографии, полученные в период с 25 апреля по 1 мая 2015 года.

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Цербер виден на всех изображения, тогда как Стикс — на втором и третьем. Стикс, диаметр которого оценивается в 7-21 километр, вращается вокруг Плутона между орбитами Харона и Никса с периодом 20 суток.

Цербер радиусом 5-15 километров находится между орбитами Никса и Гидры и вращается вокруг Плутона с периодом 32 суток.