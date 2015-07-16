Спутник Плутона Гидра оказалась миром водяного льда

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Twitter проекта NASA New Horizons.

Поверхность одного из спутников Плутона, Гидры, оказалась необычно блестящей, что говорит о том, что почти вся луна состоит из залежей водяного льда, заявил один из руководителей проекта NASA New Horizons, Уильям Гранди.

Первые фотографии Гидры, одного из самых небольших спутников Плутона, показали, что эта луна обладает крайне вытянутой и неправильной формой – 46 километров в длину и 30 километров в ширину.

Судя по очень высокому альбедо (отражающей способности) – около 40% — поверхность Гидры практически целиком состоит из водяного льда и других форм замороженной материи.

В январе 2015 года New Horizons начал сближение с Плутоном. По расчету ученых NASA, New Horizons, уже вошедший в историю в качестве самого скоростного из когда-либо запущенных человечеством космических аппаратов, приблизился к карликовой планете на расстояние всего 12,5 тысячи километров в 14:49 14 июля.

Во время сближения с Плутоном наблюдения за ним вели все семь научных измерительных приборов, которыми оснащен зонд. Ожидается, что аппарат произвел около 150 замеров, в том числе изучил состав, геологию планеты, температуру ее поверхности, рельеф, а также проверил, есть ли "общая" атмосфера у Плутона и его спутника Харона.

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В ходе этого рандеву зонд временно прекратил связь с Землей, фокусируя все свое "внимание" на изучении карликовой планеты и ее свиты.