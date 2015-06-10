Ученые при помощи спектрометра обнаружили на Марсе стекло

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Geology, пишет Лента.ру.

Стекло ученые обнаружили в нескольких древних ударных кратерах, в частности в кратере Харгрейвс. Кратер диаметром 68 километров расположен на территории Нили. Эта местность изобилует гидротермальными изломами, указывающими на то, что в древности там были влажные условия и, возможно, жизнь.

Читайте такжеNASA объявило конкурс на лучший проект колонизации МарсаОбразцы стекла, как отмечают ученые, могли сохранить в себе следы жизни. Аналогичное явление специалисты наблюдали на Земле, когда в 2014 году нашли в стеклянных образцах из древнего ударного кратера в Аргентине органические молекулы и растительный материал. Стекло в кратерах образуется в результате выделения большой энергии, сопровождающей процесс столкновения космического тела с поверхностью планеты.

Читайте такжеЛетное испытание аппарата LDSD для посадок на Марс завершилось неудачно (видео)Кратер Харгрейвс рассматривается в качестве перспективного места для посадки нового марсохода в 2020 году, и, возможно, корабля с астронавтами (в середине 2030-х).

Как сообщал УНИАН ранее, ученые на Марсе нашли признаки жидкой воды. Новые данные с марсохода Curiosity указали на то, что вода присутствует на Красной планете не только в ледниках.