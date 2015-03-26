Черные дыры уничтожают галактики с помощью мощного ветра – ученые

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте НАСА. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ученые заметили, что наличие гигантской дыры в звездной системе приводит к возникновению сильных потоков частиц из ее аккреционного диска, разгоняющихся до около четверти скорости света. Этот космический ветер с энергией, в триллион раз превышающей энергию солнечного излучения, выгоняет из центра галактики газопылевые облака, которые служат основным материалом звездообразования. Таким образом, из центральных областей галактики ежегодно удаляется материя массой около 800 солнц.

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Галактика IRAS F11119+3257 расположена в созвездии Большой Медведицы и образована, как полагают ученые, в результате столкновения двух других звездных систем.

Как отмечают исследователи, им удалось впервые отследить такой процесс. Полученные данные в целом подтверждают теории, в которых замедление интенсивности звездообразования в галактиках связывается с расположенными в их центрах черными дырами.