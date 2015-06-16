Станция Cassini сделала фотографию кратеров спутника Сатурна

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NASA.

Изображение получено 11 апреля 2015 года, когда Cassini находился на расстоянии 120 тысяч километров от Тефии. Масштаб снимка соответствует семи километрам на пиксель.

Диаметр Тефии достигает 1062 километров и по размерам занимает 16 место среди спутников Сатурна. Название Сатурн III спутника обусловлено историей его открытия. Спутник состоит, предположительно, из смеси водяного льда и камней, а также является второй (после Энцелада) по яркости луной Сатурна.

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана.

Читайте такжеNASA опубликовало снимок спутника Сатурна (фото)Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.

Ранее УНИАН сообщал, что автоматическая межпланетная станция Cassini сделала фотографию Сатурна и его колец. Снимок получен станцией 4 февраля 2015 года, когда она находилась на расстоянии 2,5 миллиона километров от планеты.