Телескоп Hubble сделал снимок галактики с новорожденными звездами

Галактика находится на расстоянии 115 миллионов световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики NGC 7541, которая располагается на расстоянии 115 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыб.

Как сообщается на сайте обсерватории, на снимке можно рассмотреть спиральные рукава объекта и новорожденные звезды в них, передает zn.ua.

NGC 7541 относится к классу спиральных галактик с перемычкой. Они отличаются наличием спиральных рукавов и яркой перемычки из газа и звезд, которая пересекает центр.

Подобные перемычки могут "оживлять" регион, вызывая вспышку звездообразования и подпитывая другие процессы, которые в случае отсутствия этого газа никогда бы не запустились.

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Считается, что перемычки встречаются в двух третях спиральных галактик во Вселенной.

Данная галактика отличается очень активным процессом звездообразования, что подтверждает теорию о том, что перемычки могут выступать в роли "звездных яслей", собирая и направляя материал для создания звезд.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".