NASA нашло угрожающие безопасности недоработки в пилотируемых кораблях Boeing и SpaceX - СМИ

На разработку новых кораблей NASA выделило SpaceX $2,6 млрд, Boeing - $4,2 млрд.

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.

Эти недостатки могут отразиться на безопасности полетов, сообщило Reuters со ссылкой на источники в аэрокосмической отрасли США и отчет NASA за 2018 год, передает РБК.

Все это угрожает планам США возродить свою программу пилотируемых полетов в космос, отмечает агентство.

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Речь идет о кораблях CST-100 StarLiner (корабль Boeing) и Crew Dragon (корабль SpaceX). На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз, так как нужно было провести дополнительное тестирование оборудования. Беспилотный запуск CST-100 StarLiner также был сдвинут - с марта на апрель. Полеты с экипажем к МКС SpaceX должна была осуществить в июле текущего года, а Boeing - в августе.

В начале февраля NASA представило ежегодный доклад, в котором говорится, что "есть серьезные проблемы с текущими графиками запуска у SpaceX и Boeing".

В документе указывается четыре ключевых элемента риска. В отношении Boeing это уязвимость тепловой защиты капсулы космического корабля, SpaceX в докладе упоминается в связи с технологией заправки ракеты-носителя, когда экипаж находится уже внутри капсулы. У обеих компаний есть проблемы с эффективностью парашютных систем.

Два источника Reuters указывают, что беспокойство NASA связано не только с этими недоработками. На начало февраля список рисков содержал от 30 до 35 технических проблем как у SpaceX, так и у Boeing. Выяснить, с чем именно связаны эти проблемы, агентству не удалось, но его собеседники сообщили, что компании должны решить большинство этих проблем, прежде чем отправлять астронавтов в полеты.

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"У SpaceX и Boeing есть сопоставимые проблемы, связанные с безопасностью", - сказал один из источников агентства в правительстве США.

Представитель Boeing Джош Барретт заявил Reuters, что компания закрыла риск уязвимости капсулы корабля, завершив программу испытаний в январе. "Наши цифры показывают, что мы превышаем требования безопасности NASA", - сказал Барретт.

В свою очередь представитель SpaceX Джеймс Глисон сказал, что компания разработала "одну из самых безопасных и передовых систем пилотируемых полетов в космос из когда-либо существующих".

На разработку новых кораблей NASA выделило SpaceX $2,6 млрд, Boeing - $4,2 млрд.

Программа отправки астронавтов на МКС на американских кораблях была завершена в 2011 году, это была программа Space Shuttle. С того момента NASA пользуется услугами "Роскосмоса", контракт с которым завершится в конце текущего года.