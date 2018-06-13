Для успешного полета к ближайшей экзопланете длительностью 6300 лет понадобится 98 людей - ученые

Именно такое число космонавтов позволит экипажу не только выжить, но и производить здоровое потомство и почти полностью исключить кровосмешение.

Для успешного полета к Проксиме b, ближайшей к Земле экзопланете, понадобится экипаж из не менее чем 98 человек.

Об этом сообщается в статье, принятой к публикации в журнале JBIS (препринт доступен на arxiv.org), передает N+1.

Именно такое число участников позволит рожать здоровых детей на протяжении 6300-летней экспедиции.

В 2016 году астрономы обнаружили Проксиму b, самую близкую к Солнечной системе экзопланету. Она вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра и может быть потенциально пригодна для жизни. Предполагается, что это каменистая планета размером с Землю с равновесной температурой около −39 градусов Цельсия. Так как она удалена от нас всего на 4,22 световых года, это делает ее потенциально привлекательной целью для будущих межзвездных миссий.

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Ученые из Страсбургского университета Фредерик Маран и Камиль Белуффи решили рассчитать минимальный размер экипажа, необходимый для успешного полета к Проксиме b. Длительность миссии исследователи определили, опираясь на возможности современных технологий. За основу авторы взяли солнечный зонд "Паркер" - автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца. Его запуск намечен на лето 2018 года. Предполагается, что корабль приблизится к внешним слоям светила на расстояние около 6 миллионов километров и будет двигаться с рекордной скоростью 724 тысячи километров в час, что составляет около 0,067 скорости света. Если первый экипаж полетит к Проксиме b так же быстро, то он достигнет планеты через 6300 лет. В будущем срок полета может существенно сократиться, вплоть до 42 лет, однако Маран и Белуффи решили исходить из текущих возможностей.

Далее исследователи провели компьютерную симуляцию, исходя из различных принципов социальной инженерии. Они использовали код HERITAGE алгоритма Монте-Карло, который используется для моделирования случайных процессов. В симуляции учитывались случайные и естественные смерти участников экспедиции, возможная бесплодность, ограничения из-за кровосмешения и уровень вероятности забеременеть.

Выяснилось, что для колонизации Проксимы b необходимо, как минимум, 98 человек - 49 мужчин и 49 женщин. Именно такое число космонавтов позволит экипажу не только выжить, но и производить здоровое потомство и полностью исключить кровосмешение (за исключением ранних этапов полета). Оптимальным плодородным окном оказался возраст 32-40 лет - рожая детей в этот период, люди смогут обеспечить стабильный прирост населения корабля и поддержать баланс между молодыми и старыми членами экипажа. Кроме того, в этом случае эпидемия, которая произойдет в середине путешествия, не приведет к полной гибели всех участников экспедиции.

В будущем Маран и Белуффи планируют включить генетические факторы в свою модель - эффекты мутации, селекции, дрейфа и переноса. Кроме того, необходимо будет учесть влияние космического излучения на здоровье людей.