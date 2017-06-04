NASA обнародовало детали космической миссии к Солнцу

Агентство NASA обнародовало детали первой миссии, которая должна отправиться уже в 2018 году к Солнцу на минимальное расстояние. Впервые космическому аппарату NASA присвоят имя живого человека. Об этом рассказали в NASA, пишет 24 канал.

Космический исследовательский зонд зонд Solar Probe Plus, который стартует в период между 31 июля и 19 августа 2018 года на ракете-носителе Delta IV—Heavy, будет иметь имя Юджина Ньюмена Паркера, – знаменитого астрофизика.

Задачей миссии станет изучение свойств солнечного ветра, для которого будет запущена космическая база Parker Solar Probe. Старт аппарата состоится на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Запущенный аппарат, весом в 680 килограмм, будет двигаться к намеченной вблизи с Солнцем точке около семи лет.

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В течение этого периода он 7 раз будет заходить в зону гравитации Венеры, корректируя траекторию своего полета.

Как отмечают в NASA, когда аппарат станет приближаться к Солнцу, звезда станет так сильно его притягивать, что он разовьет скорость в 700 тыс.км / ч. Для сравнения, такой показатель скорости можно сравнить с путем из Нью-Йорка до Токио, который занял бы меньше двух минут.

Температура в месте его будущего нахождения будет иметь около 1 371 градуса по Цельсию.