Как приготовить дома нежные и тонкие блинчики: лучшие рецепты

Правильно приготовленные блинчики могут быть и изысканным десертом, и прекрасной закуской под крепкий алкоголь.

Блинчики в представлении не нуждаются – это традиционную и простую в приготовлении выпечку пекут кулинары по всему миру.

Богатство рецептов и возможных начинок для блинов впечатляет: правильно приготовленные блинчики могут быть и изысканным десертом, и прекрасной закуской под крепкий алкоголь.

Готовить блинчики дома совсем не сложно, все необходимые для блинов ингридиенты доступны сегодня в любом магазине.

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Рецепт блинчиков на молоке

Именно такие блины пекли наши бабушки, рецепт можно считать классическим.

Для приготовления десятка порций блинов потребуется:

молоко (1 литр)

яйца (2 штуки)

мука (2 стакана)

сахар (от половины – до полного стакана, по вкусу)

сода (половина столовой ложки) и уксус для гашения

соль (чайная ложка)

растительное масло (полторы столовых ложки)

Высыпать в большую глубокую емкость муку, сахар и соль, добавить туда гашенную уксусом соду, вбить яйца. Тщательно перемешать.

Залить полученную масу половиной подготовленного молока и взбить блендером или миксером до однородной массы. Добавить оставшееся молоко, а также растительное масло. Тщательно взбить и дать настояться до 10 минут.

Вылить 2 столовых ложки подсолнечного масла на сковороду, равномерно распределить его по поверхности. Можно использовать кулинарную кисть.

Оставшееся масло можно вылить в блюдце, оно пригодится для смазывания сковородки перед запеканием каждого блина.

Смазанную маслом сковороду раскалить на огне между средним и сильным, убавить огонь до среднего.

Заливать тесто в сковородку по половине половника, давая ему растечься с помощью круговых движений сковороды. Когда края теста становятся золотыми, блин можно перевернуть и пожарить еще пару минут.

Готовые блины отличаются желто-золотым окрасом. Их можно подавать к столу, или начинять их практически любой начинкой по вкусу.

Рецепт блинчиков на воде

Можно приготовить и «постный» вариант блинчиков – с водой вместо молока.

Для приготовления потребуется:

вода (500 мл)

пшеничная мука (2 стакана)

сахар (2 столовые ложки)

соль (щепотка)

растительное масло (1 столовая ложка)

куриное яйцо (3 штуки)

Налить в глубокую посуду воду, вбить яйца, добавить сахар и соль, тщательно перемешать. Небольшими порциями всыпать два стакана муки, помешивая.

Взбить массу миксером, добавить в тесто немного растительного масла.

Жарить блины на хорошо прогретой и смазанной сковороде, на среднем огне.

Рецепт блинчиков из кабачков

Кабачки могут послужить отличной основой для нежных блинов.

Для приготовления 7-8 порций потребуется:

кабачок (1 штука)

куриное яйцо (1 штука)

молоко (1 стакан)

мука (две трети стакана)

соль (половина чайной ложки)

черный молотый перец

растительное масло

Вымыть кабачок и натереть его на мелкой терке. Добавить в массу яйцо, соль и перец. Влить молоко и тщательно перемешать.

Небольшими порциями всыпать в кабачковую массу муку, тщательно помешивая. Мешать до образования текучего теста.

Блинчики жарятся до золотистого цвета на предварительно разогретой и смазанной сковороде. Перед каждым новым блином можно дополнительно смазывать поверхность.

При желании в качестве заправки для готовых блинов можно использовать сыр или соус на основе майонеза, зелени и чеснока.

Рецепт блинчиков с мясом

Блины можно начинить мясной начинкой, сделав из них прекрасную закуску.

Потребуется мясо или мясной фарш, лук, сливочное масло, молоко и мука.

Мясо или мясной фарш можно довести до готовности любым способом, отварив или прожарив. Обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук.

Приготовить соус для мяса: растопить сливочное масло, всыпать в него муку, перемешать до однородной гущи и оставить на огне на 2-3 минуты. Влить молоко и довести до кипения, аккуратно помешивая. Когда соус закипит, взбивать в течение 2-3 минут, затем снять с плиты.

Добавить соус в мясной фарш, добавить соль и перец по вкусу.

Начинять блины мясом можно любым способом: делая «конвертики» или просто сворачивая в трубочки.

Блины с начинкой дополнительно обжарить до румяной корочки. При желании, можно сделать это в панировке.

Рецепт блинчиков с творогом

Для приготовления творожной начинки для блинов потребуются, помимо творога, сливочное масло или сметана, куриное яйцо, сахар и ванилин.

Творог тщательно растереть или пропустить через мясорубку. Добавить масло (либо сметану), яйцо, сахар и ванилин. По желанию можно добавить изюм или курагу. Все тщательно перемешать.

Начинить блины полученной начинкой и дополнительно обжарить на сковородке.

Рецепт печеночных блинчиков

Для приготовления печеночной начинки потребуется куриная печень (250 г), 1 головка репчатого лука, растительное масло, сметана, сливочное масло, а также соль и перец.

Печень хорошо промыть и нарезать мелкими кусочками. Почистить лук и нарезать кубиками. Обжарить на смеси растительного и сливочного масла. . Посолить и поперчить по вкусу.

Печень измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить сметану и перемешать.

Начинить блины начинкой и дополнительно запечь в духовке около 15 минут.

Рецепт блинчиков с бананом

Блинчики с бананом – прекрасный десерт. Их можно подавать со взбитыми сливками, шоколадом или нутеллой.

Для приготовления потребуются

бананы (2 штуки)

мука (175 г)

сахар (2 столовых ложки)

яйца куриные (4 штуки)

молоко (300 мл)

соль

Бананы почистить нарезать и положить в глубокую емкость. Измельчить их блендером. В отдельной емкости взбить яйца миксером, должна образоваться пышная пена. Смешать яйца и банановую массу до однородной консистенции, тщательно взбить.

Добавить муку без комков, соль и сахар. Размешать до однородной массы. Добавить молоко, взбивать миксером до получения однородного теста.

Блины жарятся на предварительно смазанной и разогретой сковороде. Тесто получается сероватым, но очень ароматным.

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