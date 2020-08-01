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Как приготовить дома нежные и тонкие блинчики: лучшие рецепты

07:09, 01 августа 2020
Рецепты
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Рецепт тоненьких блинчиков / Фото: pixabay.com

Богатство рецептов и возможных начинок для блинов впечатляет: правильно приготовленные блинчики могут быть и изысканным десертом, и прекрасной закуской под крепкий алкоголь.

Готовить блинчики дома совсем не сложно, все необходимые для блинов ингридиенты доступны сегодня в любом магазине.

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Рецепт блинчиков на молоке

Именно такие блины пекли наши бабушки, рецепт можно считать классическим.

Для приготовления десятка порций блинов потребуется:

  • молоко (1 литр)
  • яйца (2 штуки)
  • мука (2 стакана)
  • сахар (от половины – до полного стакана, по вкусу)
  • сода (половина столовой ложки) и уксус для гашения
  • соль (чайная ложка)
  • растительное масло (полторы столовых ложки)

Высыпать в большую глубокую емкость муку, сахар и соль, добавить туда гашенную уксусом соду, вбить яйца. Тщательно перемешать.

Залить полученную масу половиной подготовленного молока и взбить блендером или миксером до однородной массы. Добавить оставшееся молоко, а также растительное масло. Тщательно взбить и дать настояться до 10 минут.

Вылить 2 столовых ложки подсолнечного масла на сковороду, равномерно распределить его по поверхности. Можно использовать кулинарную кисть.

Оставшееся масло можно вылить в блюдце, оно пригодится для смазывания сковородки перед запеканием каждого блина.

Смазанную маслом сковороду раскалить на огне между средним и сильным, убавить огонь до среднего.

Заливать тесто в сковородку по половине половника, давая ему растечься с помощью круговых движений сковороды. Когда края теста становятся золотыми, блин можно перевернуть и пожарить еще пару минут.

Готовые блины отличаются желто-золотым окрасом. Их можно подавать к столу, или начинять их практически любой начинкой по вкусу.

Рецепт вкусных блинчиков / УНИАН

Рецепт блинчиков на воде

Можно приготовить и «постный» вариант блинчиков – с водой вместо молока.

Для приготовления потребуется:

  • вода (500 мл)
  • пшеничная мука (2 стакана)
  • сахар (2 столовые ложки)
  • соль (щепотка)
  • растительное масло (1 столовая ложка)
  • куриное яйцо (3 штуки)

Налить в глубокую посуду воду, вбить яйца, добавить сахар и соль, тщательно перемешать. Небольшими порциями всыпать два стакана муки, помешивая.

Взбить массу миксером, добавить в тесто немного растительного масла.

Жарить блины на хорошо прогретой и смазанной сковороде, на среднем огне.

Рецепт простых блинчиков / Фото: pixabay.com

Рецепт блинчиков из кабачков

Кабачки могут послужить отличной основой для нежных блинов.

Для приготовления 7-8 порций потребуется:

  • кабачок (1 штука)
  • куриное яйцо (1 штука)
  • молоко (1 стакан)
  • мука (две трети стакана)
  • соль (половина чайной ложки)
  • черный молотый перец
  • растительное масло

Вымыть кабачок и натереть его на мелкой терке. Добавить в массу яйцо, соль и перец. Влить молоко и тщательно перемешать.

Небольшими порциями всыпать в кабачковую массу муку, тщательно помешивая. Мешать до образования текучего теста.

Блинчики жарятся до золотистого цвета на предварительно разогретой и смазанной сковороде. Перед каждым новым блином можно дополнительно смазывать поверхность.  

При желании в качестве заправки для готовых блинов можно использовать сыр или соус на основе майонеза, зелени и чеснока.

Рецепт блинчиков с мясом

Блины можно начинить мясной начинкой, сделав из них прекрасную закуску.

Потребуется мясо или мясной фарш, лук, сливочное масло, молоко и мука.

Мясо или мясной фарш можно довести до готовности любым способом, отварив или прожарив. Обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук.

Приготовить соус для мяса: растопить сливочное масло, всыпать в него муку, перемешать до однородной гущи и оставить на огне на 2-3 минуты. Влить молоко и довести до кипения, аккуратно помешивая. Когда соус закипит, взбивать в течение 2-3 минут, затем снять с плиты.

Добавить соус в мясной фарш, добавить соль и перец по вкусу.

Начинять блины мясом можно любым способом: делая «конвертики» или просто сворачивая в трубочки.

Блины с начинкой дополнительно обжарить до румяной корочки. При желании, можно сделать это в панировке.

Рецепт нежных блинчиков / ua.depositphotos.com

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Рецепт блинчиков с творогом

Для приготовления творожной начинки для блинов потребуются, помимо творога, сливочное масло или сметана, куриное яйцо, сахар и ванилин.

Творог тщательно растереть или пропустить через мясорубку. Добавить масло (либо сметану), яйцо, сахар и ванилин. По желанию можно добавить изюм или курагу. Все тщательно перемешать.

Начинить блины полученной начинкой и дополнительно обжарить на сковородке.

Рецепт печеночных блинчиков

Для приготовления печеночной начинки потребуется куриная печень (250 г), 1 головка репчатого лука, растительное масло, сметана, сливочное масло, а также соль и перец.

Печень хорошо промыть и нарезать мелкими кусочками. Почистить лук и нарезать кубиками. Обжарить на смеси растительного и сливочного масла. . Посолить и поперчить по вкусу.

Печень измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить сметану и перемешать.

Начинить блины начинкой и дополнительно запечь в духовке около 15 минут.

Рецепт блинчиков с бананом

Блинчики с бананом – прекрасный десерт. Их можно подавать со взбитыми сливками, шоколадом или нутеллой.

Для приготовления потребуются

  • бананы (2 штуки)
  • мука (175 г)
  • сахар (2 столовых ложки)
  • яйца куриные (4 штуки)
  • молоко (300 мл)
  • соль

Бананы почистить нарезать и положить в глубокую емкость. Измельчить их блендером.  В отдельной емкости взбить яйца миксером, должна образоваться пышная пена. Смешать яйца и банановую массу до однородной консистенции, тщательно взбить.

Добавить муку без комков, соль и сахар. Размешать до однородной массы. Добавить молоко, взбивать миксером до получения однородного теста.

Блины жарятся на предварительно смазанной и разогретой сковороде. Тесто получается сероватым, но очень ароматным.

Рецепт простых и вкусных блинчиков / Smak.ua

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