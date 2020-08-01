Как приготовить дома нежные и тонкие блинчики: лучшие рецепты
Блинчики в представлении не нуждаются – это традиционную и простую в приготовлении выпечку пекут кулинары по всему миру.
Богатство рецептов и возможных начинок для блинов впечатляет: правильно приготовленные блинчики могут быть и изысканным десертом, и прекрасной закуской под крепкий алкоголь.
Готовить блинчики дома совсем не сложно, все необходимые для блинов ингридиенты доступны сегодня в любом магазине.
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Рецепт блинчиков на молоке
Именно такие блины пекли наши бабушки, рецепт можно считать классическим.
Для приготовления десятка порций блинов потребуется:
- молоко (1 литр)
- яйца (2 штуки)
- мука (2 стакана)
- сахар (от половины – до полного стакана, по вкусу)
- сода (половина столовой ложки) и уксус для гашения
- соль (чайная ложка)
- растительное масло (полторы столовых ложки)
Высыпать в большую глубокую емкость муку, сахар и соль, добавить туда гашенную уксусом соду, вбить яйца. Тщательно перемешать.
Залить полученную масу половиной подготовленного молока и взбить блендером или миксером до однородной массы. Добавить оставшееся молоко, а также растительное масло. Тщательно взбить и дать настояться до 10 минут.
Вылить 2 столовых ложки подсолнечного масла на сковороду, равномерно распределить его по поверхности. Можно использовать кулинарную кисть.
Оставшееся масло можно вылить в блюдце, оно пригодится для смазывания сковородки перед запеканием каждого блина.
Смазанную маслом сковороду раскалить на огне между средним и сильным, убавить огонь до среднего.
Заливать тесто в сковородку по половине половника, давая ему растечься с помощью круговых движений сковороды. Когда края теста становятся золотыми, блин можно перевернуть и пожарить еще пару минут.
Готовые блины отличаются желто-золотым окрасом. Их можно подавать к столу, или начинять их практически любой начинкой по вкусу.
Рецепт блинчиков на воде
Можно приготовить и «постный» вариант блинчиков – с водой вместо молока.
Для приготовления потребуется:
- вода (500 мл)
- пшеничная мука (2 стакана)
- сахар (2 столовые ложки)
- соль (щепотка)
- растительное масло (1 столовая ложка)
- куриное яйцо (3 штуки)
Налить в глубокую посуду воду, вбить яйца, добавить сахар и соль, тщательно перемешать. Небольшими порциями всыпать два стакана муки, помешивая.
Взбить массу миксером, добавить в тесто немного растительного масла.
Жарить блины на хорошо прогретой и смазанной сковороде, на среднем огне.
Рецепт блинчиков из кабачков
Кабачки могут послужить отличной основой для нежных блинов.
Для приготовления 7-8 порций потребуется:
- кабачок (1 штука)
- куриное яйцо (1 штука)
- молоко (1 стакан)
- мука (две трети стакана)
- соль (половина чайной ложки)
- черный молотый перец
- растительное масло
Вымыть кабачок и натереть его на мелкой терке. Добавить в массу яйцо, соль и перец. Влить молоко и тщательно перемешать.
Небольшими порциями всыпать в кабачковую массу муку, тщательно помешивая. Мешать до образования текучего теста.
Блинчики жарятся до золотистого цвета на предварительно разогретой и смазанной сковороде. Перед каждым новым блином можно дополнительно смазывать поверхность.
При желании в качестве заправки для готовых блинов можно использовать сыр или соус на основе майонеза, зелени и чеснока.
Рецепт блинчиков с мясом
Блины можно начинить мясной начинкой, сделав из них прекрасную закуску.
Потребуется мясо или мясной фарш, лук, сливочное масло, молоко и мука.
Мясо или мясной фарш можно довести до готовности любым способом, отварив или прожарив. Обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук.
Приготовить соус для мяса: растопить сливочное масло, всыпать в него муку, перемешать до однородной гущи и оставить на огне на 2-3 минуты. Влить молоко и довести до кипения, аккуратно помешивая. Когда соус закипит, взбивать в течение 2-3 минут, затем снять с плиты.
Добавить соус в мясной фарш, добавить соль и перец по вкусу.
Начинять блины мясом можно любым способом: делая «конвертики» или просто сворачивая в трубочки.
Блины с начинкой дополнительно обжарить до румяной корочки. При желании, можно сделать это в панировке.
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Рецепт блинчиков с творогом
Для приготовления творожной начинки для блинов потребуются, помимо творога, сливочное масло или сметана, куриное яйцо, сахар и ванилин.
Творог тщательно растереть или пропустить через мясорубку. Добавить масло (либо сметану), яйцо, сахар и ванилин. По желанию можно добавить изюм или курагу. Все тщательно перемешать.
Начинить блины полученной начинкой и дополнительно обжарить на сковородке.
Рецепт печеночных блинчиков
Для приготовления печеночной начинки потребуется куриная печень (250 г), 1 головка репчатого лука, растительное масло, сметана, сливочное масло, а также соль и перец.
Печень хорошо промыть и нарезать мелкими кусочками. Почистить лук и нарезать кубиками. Обжарить на смеси растительного и сливочного масла. . Посолить и поперчить по вкусу.
Печень измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить сметану и перемешать.
Начинить блины начинкой и дополнительно запечь в духовке около 15 минут.
Рецепт блинчиков с бананом
Блинчики с бананом – прекрасный десерт. Их можно подавать со взбитыми сливками, шоколадом или нутеллой.
Для приготовления потребуются
- бананы (2 штуки)
- мука (175 г)
- сахар (2 столовых ложки)
- яйца куриные (4 штуки)
- молоко (300 мл)
- соль
Бананы почистить нарезать и положить в глубокую емкость. Измельчить их блендером. В отдельной емкости взбить яйца миксером, должна образоваться пышная пена. Смешать яйца и банановую массу до однородной консистенции, тщательно взбить.
Добавить муку без комков, соль и сахар. Размешать до однородной массы. Добавить молоко, взбивать миксером до получения однородного теста.
Блины жарятся на предварительно смазанной и разогретой сковороде. Тесто получается сероватым, но очень ароматным.
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