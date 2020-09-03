Готовить такую запеканку можно не только из овощей, а также, например, с мясным фаршем.

Сочная запеканка из кабачков да еще под аппетитной сырной корочкой - это невероятно вкусно! А в сезон созревания этих овощей, когда они по-настоящему свежие и сочные, блюдо будет полезным и вкусным.

Кабачковая запеканка с помидорами и сыром

Кабачок - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Яйца - 3 шт.

Сметана или кефир - 120 мл

Сыр - по вкусу

Зелень - 1 ст. л.

Перец черный молотый, соль - по вкусу

Кабачки натереть на крупной терке. Если они молодые, то достаточно лишь тонко порезать ломтиками, посолить и слегка примять, чтобы выделилась лишняя жидкость. Поперчить и добавить зелень по своему вкусу.

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Лук нарезать и поджарить в небольшом количестве масла. То же самое сделать с болгарским перцем.

Яйца слегка взбить, смешать со сметаной и кефиром, посолить, поперчить и добавить зелень. Хорошо все смешать.

Форму для выпекания смазать маслом, выложить поджаренный лук. Далее - болгарский перец и кабачки. Все переложить нарезанными помидорами. Немного посолить и добавить специи по вкусу. Залить все взбитыми яйцами с зеленью и сметаной.

Выпекать при температуре 180-190°C примерно 30 минут. Затем вынуть запеканку и посыпать тертым сыром. Вернуть в духовку еще на 10 минут, чтобы образовалась красивая корочка.

Готовую кабачковую запеканку можно нарезать на кусочки и подавать к столу.

Запеканка из кабачков с мясным фаршем

Кабачки - 1 шт.

Фарш мясной - 300 г

Помидоры - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Сметана - 100 г

Твердый сыр - 100 г

Томатная паста - 2 ст.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 1 ст.л.

Мясной фарш обжарить в масле на медленном огне. Посолить, поперчить по вкусу.

Лук измельчить. Добавить его в сковороду с фаршем и обжарить.

Дала добавить томатную пасту. Перемешать и тушить до готовности фарша. Остудить.

Натереть на крупной терке кабачок. Отжать его, чтобы избавиться от лишнего сока. Выложить половину кабачка на дно смазанной формы.

Сверху, следующим слоем, выложить обжаренный мясной фарш. Распределить его по всей поверхности. Накрыть оставшимся натертым кабачком. Немного его посолить.

Помидоры очистить от кожицы, нарезать их кружочками и выложить поверх кабачка.

Яйца взбить со сметаной, посолить по вкусу. Вылить смесь в форму поверх кабачка.

Сыр натереть на мелкой терке. Посыпать им подготовленную запеканку. Отправить в духовку для запекания при температуре 200°C на 25-30 минут.

Запеканка из кабачков и баклажанов

Кабачок - 150 г

Баклажан - 150 г

Фарш мясной - 100 г

Помидор - 1 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Сыр - 50 г

Соль - по вкусу

На дно формы выложить мясной фарш, посолить.

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Баклажан порезать тонкими кружочками, выложить их сверху на фарш. Выложить сверху так же нарезанный кабачок. Овощи немного посолить.

Яйца взбить со сметаной, посолить.

Залить яичной смесью овощи с мясом. Сверху выложить нарезанный помидор. Посыпать натертым сыром.

Отправить в духовку запекать при температуре 170°C примерно на 40 минут (зависит от особенностей духовки). При этом сначала желательно прикрыть фольгой.

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Автор: УНИАН