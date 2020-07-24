Саша Доценко / фото: Дмитрий Ольховик

5 летних десертов, которые можно приготовить дома

21:10, 24 июля 2020
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Лето – время отпусков, теплых вечерних прогулок, открытий и экспериментов. Почему бы не освоить новый рецепт десерта или попробовать необычные вкусовые сочетания, которые вы и представить не могли?

Саша Доценко / фото: Дмитрий Ольховик

Саша Доценко, бренд-шеф Spell, прямо сейчас научит вас готовить 5 летних десертов на основе шоколада, карамели, ягод и даже вашего любимого алкоголя.

Spell – киевский бренд авторского шоколада и конфет ручной работы. Производитель принимает участие в проекте #великімалі от ROZETKA. Вместе с УНИАН проект познакомит вас с малыми и средними украинскими производителями, которые создают качественный продукт. А значит вы сможете поддержать украинское и помочь местным бизнесам пережить кризис.

Саша Доценко уже 4 года создает рецепты десертов для бренда Spell. Только представьте, она может приготовить более 30 видов конфет с одной плитки шоколада. Давайте же начнем мастер-класс от Саши!

Трюфель с алкоголем

Трюфель / фото из архива Spell

Устраиваете летнюю вечеринку для друзей? Удивите их необычным десертом — трюфелем с алкоголем. Это современная альтернатива вишне в шоколаде, которую вы можете легко приготовить сами.

Что вам понадобится:

  • сливки 32% (150 г)
  • мед (20 г)
  • виски (70 г)
  • шоколад темный 50-60% (300 г)
  • шоколад молочный 33% (60 г)
  • сливочное масло 82% (25 г)

Как готовить:

Сливки и мед смешать в кастрюльке или сотейнике и прогреть до 60-70°C, чтобы пошел пар. Полить этой горячей жидкостью нерастопленные плитки шоколада и взбить погружным блендером. Добавить в смесь сливочное масло комнатной температуры, так трюфель будет маслянистым и плотным. 

Добавить алкоголь: он должен быть крепким и ароматным. Подходит виски или бехеровка, насыщенные по вкусу напитки. Spell делают алкогольные конфеты с медовым виски, поскольку он придает сладостям пряные нотки. 

Перемешать все ингредиенты до однородности. Поставить в холодильник на 12 часов, можно на ночь. Утром достать, сформировать шарики, обкатать в какао или измельченные орехи. Готовые сладости хранить в холодильнике и подавать к столу прохладными.

Трюфель / фото из архива Spell

Такой трюфель собственная разработка бренда Spell. Если вы не хотите готовить этот десерт самостоятельно, приобретите егона сайте. Коробочка трюфелей с малиной или ассорти будет стоить 120 грн.

Конфета на палочке

Хотите придумать креативное угощение для детского праздника или просто удивить малыша? Саша уже создала такой рецепт — конфеты на палочке с яркими посыпками. Записывайте и готовьте вместе с детьми, будет весело!

Что вам понадобится:

  • сливки 32% (150 г)
  • измельченные орехи — фундук, миндаль (40 г)
  • шоколад молочный 33% (240 г)
  • сливочное масло 82% (20 г)
  • палочки
  • шоколад молочный для глазури
  • посыпка или кокосовая стружка для украшения

Как готовить:

Сливки подогреть до 60-70°C, вылить на нерастопленную плитку шоколада. Саша советует брать молочный шоколад, потому что детки любят более сладкие десерты. Все смешать блендером и добавить сливочное масло комнатной температуры. Снова взбить. Добавить дробленые орехи — фундук, миндаль, или кокосовую стружку. Тщательно перемешать. Готовую массу отправить на ночь в холодильник, чтобы начинка застыла.

Приготовление конфет / Фото: Дмитрий Ольховик

Утром можно вместе с детками раскатать шарики и вставить в них палочки. Отправить это все в морозилку на час, чтобы десерт застыл и охладел. Растопить шоколад до однородного состояния, достать конфетки и каждую обмакнуть в шоколад. Сразу же обкатать готовые сладости в дробленые орешки, цветные сахарные посыпки, кокосовую или шоколадную стружку. Это добавит вкуса и точно привлечет внимание маленьких гостей.

Мусс с шоколадом, перцем и ягодами

Этот легкий свежий десерт превратит обычный шоколад на гурманское удовольствие. Так что, готовьте венчики!

Что вам понадобится:

  • желатин порошок (5 г)
  • молоко 3,2% жирности (200 г)
  • сливки 30% (400 г)
  • шоколад черный 70-80% (250 г)
  • перец, желательно сычуаньский или розовый (1-2 г)
  • свежие ягоды — малина, клубника, голубика

Как готовить:

Холодное молоко смешать с желатином и оставить в сторону буквально на 5 минут, чтобы он разбух. Подогреть массу на плите до 70°C. Добавить перец, желательно свежемолотый, и перемешать. Саша рекомендует брать сычуаньский или розовый, эти сорта лучше всего сочетаются с горьким черным шоколадом и дают пряный оттенок. 

Молочно-желатиновую массу с перцем смешать с шоколадом и подогреть на водяной бане до полного растворения плитки (30-40°C). Взбить холодные сливки венчиком или миксером до плотной структуры. В два-три приема вмешать сливки в молочно-шоколадную массу. 

Это блюдо подается в стеклянных больших бокалах или специальной посуде для десертов. Готовую смесь разлейте по бокалам и отправьте в холодильник на 2-3 часа. В самом конце украсьте ягодами: можно посыпать сверху, а можно вмешать в сам мусс. 

Соленая и творожная карамель к чаю

Если вы фанат соленой карамели и готовы есть ее без остановки — теперь есть такая возможность! Чтобы сделать карамель в домашних условиях, нужно всего полчаса и совсем немного усилий.

Карамель / фото из архива Spell

Что вам понадобится:

  • сливки 30% (200 г)
  • сахар (150 г)
  • морская крупная соль (5-7 г)
  • сливочное масло (40 г)
  • ваниль (1 г или несколько зерен)

Как готовить:

Подогреть сливки в кастрюльке на плите, они должны быть достаточно теплыми. В отдельный сотейник насыпать сахар и залить его водой (чтобы чуть покрывало). Нужно варить карамель, постоянно помешивая, пока сахар не карамелизируется. 

В готовую массу добавьте частями сливки и перемешайте. Продолжайте и дальше уваривать смесь минут 5, чтобы она стала более плотная и густая. В конце нужно добавить крупную соль, желательно морскую малдонскую, она состоит из плоских хлопьев. Соль на ваш выбор, но ни в коем случае нельзя использовать йодированную.

Карамель с сырниками / фото из архива Spell

Добавьте ваниль, желательно натуральные семена из стручка. Снимите кастрюльку с плиты, добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте. Разложите по баночкам и поместите их в холодильник. Соленая карамель лучше всего сочетается с сырниками, приятного аппетита!

Чтобы сделать сырную карамель, добавьте в сливки сыр. Саша рекомендует добавлять сыры с голубой плесенью — дор блю или стилтон для баланса вкуса. Смешайте сливки с сыром, добавьте саму карамель и варите смесь. Сырная карамель хорошо сочетается со свежими фруктами, например, малиной.

Карамель с блинами / фото из архива Spell

Карамель – визитная карточка бренда Spell. Вы можете попробовать ее на сайте: большая баночка на 500 г будет стоить 150 грн, а подарочный набор из 4 карамелей – 440 грн.

Шоколадный соус с ягодами к мороженому

Этот десерт создан для сладкоежек, которые всегда ищут чего-то вкусненького. Прекрасно подходит к блинам, сырникам, булочкам и мороженому.

Что вам понадобится:

  • сливки 30-35% (100 г)
  • сахар (30 г)
  • протертая свежая малина (70 г)
  • темный шоколад (220 г)

Как готовить:

Сливки, сахар и перетертую малину смешайте в сотейнике и подогрейте до кипения, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня, добавьте кусочки шоколада и перемешайте до однородного состояния. Вуаля, готово! И самое приятное — этот десерт можно сразу уплетать, не дожидаясь, пока он остынет.

Бонус для настоящих гурманов:

Если вы любите экспериментировать со вкусами, обратите внимание на фудпейринг. Американский институт разработал программу, которая научным методом выдает удачные сочетания всех продуктов. Этот метод основывается на молекулярном анализе вкуса и аромата ингредиентов. Так вы за считанные минуты получаете идеальную пару продуктов, которые на первый взгляд вовсе не сочетаются. Но очень нравятся рецепторам нашего мозга, прямо до мурашек!

Бренд-шеф Саша Доценко / Фото: Дмитрий Ольховик

Spell применяют фудпейринг для поиска новых нестандартных вкусов. Так команда открыла для себя сочетание дор блю — банан и солод — белый шоколад.Программа доступна каждому, в ней вы можете выбрать продукты и создавать собственное дерево сочетаний ингредиентов. Экспериментируйте и вы, приятного аппетита!

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