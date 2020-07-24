5 летних десертов, которые можно приготовить дома

Саша Доценко, бренд-шеф Spell, прямо сейчас научит вас готовить 5 летних десертов на основе шоколада, карамели, ягод и даже вашего любимого алкоголя.

Spell – киевский бренд авторского шоколада и конфет ручной работы. Производитель принимает участие в проекте #великімалі от ROZETKA. Вместе с УНИАН проект познакомит вас с малыми и средними украинскими производителями, которые создают качественный продукт. А значит вы сможете поддержать украинское и помочь местным бизнесам пережить кризис.

Саша Доценко уже 4 года создает рецепты десертов для бренда Spell. Только представьте, она может приготовить более 30 видов конфет с одной плитки шоколада. Давайте же начнем мастер-класс от Саши!

Трюфель с алкоголем

Устраиваете летнюю вечеринку для друзей? Удивите их необычным десертом — трюфелем с алкоголем. Это современная альтернатива вишне в шоколаде, которую вы можете легко приготовить сами.

Что вам понадобится:

сливки 32% (150 г)

мед (20 г)

виски (70 г)

шоколад темный 50-60% (300 г)

шоколад молочный 33% (60 г)

сливочное масло 82% (25 г)

Как готовить:

Сливки и мед смешать в кастрюльке или сотейнике и прогреть до 60-70°C, чтобы пошел пар. Полить этой горячей жидкостью нерастопленные плитки шоколада и взбить погружным блендером. Добавить в смесь сливочное масло комнатной температуры, так трюфель будет маслянистым и плотным.

Добавить алкоголь: он должен быть крепким и ароматным. Подходит виски или бехеровка, насыщенные по вкусу напитки. Spell делают алкогольные конфеты с медовым виски, поскольку он придает сладостям пряные нотки.

Перемешать все ингредиенты до однородности. Поставить в холодильник на 12 часов, можно на ночь. Утром достать, сформировать шарики, обкатать в какао или измельченные орехи. Готовые сладости хранить в холодильнике и подавать к столу прохладными.

Такой трюфель – собственная разработка бренда Spell. Если вы не хотите готовить этот десерт самостоятельно, приобретите егона сайте. Коробочка трюфелей с малиной или ассорти будет стоить 120 грн.

Конфета на палочке

Хотите придумать креативное угощение для детского праздника или просто удивить малыша? Саша уже создала такой рецепт — конфеты на палочке с яркими посыпками. Записывайте и готовьте вместе с детьми, будет весело!

Что вам понадобится:

сливки 32% (150 г)

измельченные орехи — фундук, миндаль (40 г)

шоколад молочный 33% (240 г)

сливочное масло 82% (20 г)

палочки

шоколад молочный для глазури

посыпка или кокосовая стружка для украшения

Как готовить:

Сливки подогреть до 60-70°C, вылить на нерастопленную плитку шоколада. Саша советует брать молочный шоколад, потому что детки любят более сладкие десерты. Все смешать блендером и добавить сливочное масло комнатной температуры. Снова взбить. Добавить дробленые орехи — фундук, миндаль, или кокосовую стружку. Тщательно перемешать. Готовую массу отправить на ночь в холодильник, чтобы начинка застыла.

Утром можно вместе с детками раскатать шарики и вставить в них палочки. Отправить это все в морозилку на час, чтобы десерт застыл и охладел. Растопить шоколад до однородного состояния, достать конфетки и каждую обмакнуть в шоколад. Сразу же обкатать готовые сладости в дробленые орешки, цветные сахарные посыпки, кокосовую или шоколадную стружку. Это добавит вкуса и точно привлечет внимание маленьких гостей.

Мусс с шоколадом, перцем и ягодами

Этот легкий свежий десерт превратит обычный шоколад на гурманское удовольствие. Так что, готовьте венчики!

Что вам понадобится:

желатин порошок (5 г)

молоко 3,2% жирности (200 г)

сливки 30% (400 г)

шоколад черный 70-80% (250 г)

перец, желательно сычуаньский или розовый (1-2 г)

свежие ягоды — малина, клубника, голубика

Как готовить:

Холодное молоко смешать с желатином и оставить в сторону буквально на 5 минут, чтобы он разбух. Подогреть массу на плите до 70°C. Добавить перец, желательно свежемолотый, и перемешать. Саша рекомендует брать сычуаньский или розовый, эти сорта лучше всего сочетаются с горьким черным шоколадом и дают пряный оттенок.

Молочно-желатиновую массу с перцем смешать с шоколадом и подогреть на водяной бане до полного растворения плитки (30-40°C). Взбить холодные сливки венчиком или миксером до плотной структуры. В два-три приема вмешать сливки в молочно-шоколадную массу.

Это блюдо подается в стеклянных больших бокалах или специальной посуде для десертов. Готовую смесь разлейте по бокалам и отправьте в холодильник на 2-3 часа. В самом конце украсьте ягодами: можно посыпать сверху, а можно вмешать в сам мусс.

Соленая и творожная карамель к чаю

Если вы фанат соленой карамели и готовы есть ее без остановки — теперь есть такая возможность! Чтобы сделать карамель в домашних условиях, нужно всего полчаса и совсем немного усилий.

Что вам понадобится:

сливки 30% (200 г)

сахар (150 г)

морская крупная соль (5-7 г)

сливочное масло (40 г)

ваниль (1 г или несколько зерен)

Как готовить:

Подогреть сливки в кастрюльке на плите, они должны быть достаточно теплыми. В отдельный сотейник насыпать сахар и залить его водой (чтобы чуть покрывало). Нужно варить карамель, постоянно помешивая, пока сахар не карамелизируется.

В готовую массу добавьте частями сливки и перемешайте. Продолжайте и дальше уваривать смесь минут 5, чтобы она стала более плотная и густая. В конце нужно добавить крупную соль, желательно морскую малдонскую, она состоит из плоских хлопьев. Соль на ваш выбор, но ни в коем случае нельзя использовать йодированную.

Добавьте ваниль, желательно натуральные семена из стручка. Снимите кастрюльку с плиты, добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте. Разложите по баночкам и поместите их в холодильник. Соленая карамель лучше всего сочетается с сырниками, приятного аппетита!

Чтобы сделать сырную карамель, добавьте в сливки сыр. Саша рекомендует добавлять сыры с голубой плесенью — дор блю или стилтон для баланса вкуса. Смешайте сливки с сыром, добавьте саму карамель и варите смесь. Сырная карамель хорошо сочетается со свежими фруктами, например, малиной.

Карамель – визитная карточка бренда Spell. Вы можете попробовать ее на сайте: большая баночка на 500 г будет стоить 150 грн, а подарочный набор из 4 карамелей – 440 грн.

Шоколадный соус с ягодами к мороженому

Этот десерт создан для сладкоежек, которые всегда ищут чего-то вкусненького. Прекрасно подходит к блинам, сырникам, булочкам и мороженому.

Что вам понадобится:

сливки 30-35% (100 г)

сахар (30 г)

протертая свежая малина (70 г)

темный шоколад (220 г)

Как готовить:

Сливки, сахар и перетертую малину смешайте в сотейнике и подогрейте до кипения, чтобы сахар полностью растворился. Снимите с огня, добавьте кусочки шоколада и перемешайте до однородного состояния. Вуаля, готово! И самое приятное — этот десерт можно сразу уплетать, не дожидаясь, пока он остынет.

Бонус для настоящих гурманов:

Если вы любите экспериментировать со вкусами, обратите внимание на фудпейринг. Американский институт разработал программу, которая научным методом выдает удачные сочетания всех продуктов. Этот метод основывается на молекулярном анализе вкуса и аромата ингредиентов. Так вы за считанные минуты получаете идеальную пару продуктов, которые на первый взгляд вовсе не сочетаются. Но очень нравятся рецепторам нашего мозга, прямо до мурашек!

Spell применяют фудпейринг для поиска новых нестандартных вкусов. Так команда открыла для себя сочетание дор блю — банан и солод — белый шоколад.Программа доступна каждому, в ней вы можете выбрать продукты и создавать собственное дерево сочетаний ингредиентов. Экспериментируйте и вы, приятного аппетита!