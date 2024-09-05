В ноябре прошлого года он возглавил Фонд госимущества.

Виталий Коваль был назначен новым министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что за данное решение проголосовал 251 народный депутат Украины.

Напомним, в начале сентября стало известно о существенных кадровых изменениях в Кабмине. Тогда же президент Владимир Зеленский подтвердил, что кадровые решения действительно были подготовлены.

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Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Коваль подал заявление об отставке с поста главы Фонда государственного имущества. Вчера Верховная Рада провалила голосование за его отставку.

Что известно о Ковале

В период 2006-2019 годов он был главой и соучредителем ряда предприятий, связанных с агропромышленным комплексом, а также строительной и транспортной отраслями.

Уже в ноябре прошлого года Коваль возглавил Фонд госимущества. Ранее эту должность занимал Рустем Умеров.

Коваль не является скандальной личностью, впрочем, он фигурировал в нескольких расследованиях СМИ. Так, эксперты Bihus.info сообщали, что "ВВВ Монтаж" (занимается строительством дорог) во время руководства Коваля выигрывала крупнейшие профильные тендеры в Ровенской области.

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