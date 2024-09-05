Виталия Коваля назначили главой Фонда государственного имущества в ноябре прошлого года.

Верховная Рада уволила Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада все же уволила Коваля В.С. с должности главы Фонда государственного имущества Украины", - написал он.

Он отметил, что за данное решение проголосовал 261 народный депутат Украины.

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Напомним, ранее стало известно, что Коваль подал заявление об отставке. Как сообщалось, он может перейти в Минагрополитики. Вчера Верховная Рада провалила его увольнение - за данное решение проголосовало 225 народных депутатов Украины - до необходимого минимума не хватило всего одного голоса.

Виталий Коваль - что о нем известно

Виталий Коваль родился 28 июля 1981 года. Он получил образование в Тернопольской академии народного хозяйства (сейчас - Западноукраинский национальный университет) и Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

Коваль владеет английским и польским языками. Женат, воспитывает двух дочерей.

В течение 2006-2019 годов Коваль был главой и соучредителем ряда предприятий, связанных с АПК, строительной и транспортной отраслями. Речь, в частности, об ООО "ВВВ Монтаж", ООО "Санако" и ООО "Инвесттрейдсервис".

С 24 февраля 2022 года до 21 ноября 2023-го Виталий Коваль был руководителем Ровенской областной военной администрации

21 ноября 2023 года Коваля назначили председателем Фонда государственного имущества. До него эту должность занимал Рустем Умеров.

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