Теперь президент Украины владеет CZ 75.

Президент Чехии Петр Павел во время визита в Киев подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75.

В микроблоге Twitter он опубликовал соответствующие снимки, отметив, что подарок описывает мужество, с которым Зеленский стоит во главе своего народа. "В феврале 2022 года Россия сильно ударила по стойкости украинцев. С самого начала им помогает в бою и чешское оружие. В знак уважения к героизму Украины я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22", - написал Павел.

Как известно, CZ 75 - самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Он был разработан на конструктивной основе модели "Браунинг" образца 1935 года.

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Визит президента Чехии в Украину: что известно

Как известно, Петр Павел вместе с президентом Словаки Зузаной Чапутовой посетили Украину 28 апреля. Они поехали в Бучу и Бородянку Киевской области, где чешский лидер возложил цветы на месте массового захоронения погибших.

После этого Зеленский принял их в Мариинском дворце, поблагодарив Чехию за оказываемую поддержку с первого дня полномасштабной войны.

Комментируя свою поездку, Павел сказал, что за время войны характер и поведение украинского президента изменились. "Выражаясь литературным языком, президент Владимир Зеленский - маленький большой человек", - сказал он.

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