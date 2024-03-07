Последний раз Зеленский был в Турции с визитом в июле прошлого года.

В пятницу, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Турцию. Об этом сообщили в директорате по коммуникациям турецкого президента.

Отмечается, что Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры должны обсудить российско-украинскую войну, "зерновую сделку", перспективы мира в регионе и укрепление двусторонних отношений.

"В рамках визита будет подробно обсужден ход войны, которая продолжается между Украиной и Россией, последняя ситуация в контактах по продлению соглашения о "зерновом коридоре", а также поиск устойчивого мира в регионе", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что последний раз Зеленский был в Турции с визитом в июле прошлого года.

Последние зарубежные визиты Зеленского

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Албанию. Глава государства прибыл туда в ночь на 28 февраля.

В середине февраля Зеленский совершил визит во Францию. В Париже состоялось подписание соглашения по безопасности – оно было принято президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

Тогда же глава украинского государства посетил Германию, где провел переговоры с канцлером Олафом Шольцом. В рамках визита в Берлине было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

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