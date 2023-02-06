Соответствующий проект постановления зарегистрирован сегодня в парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде Украины поддержать кандидатуру Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий проект постановления с номером 8425 зарегистрирован сегодня в парламенте.

"Вношу представление о назначении В. Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины буду представлять это представление лично", - говорится в представлении президента.

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Увольнение главы СБУ

В июле 2022 года парламент уволил Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Этому предшествовала публикация указа Зеленского об отстранении Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ. Тогда же от должности отстранили генпрокурорку Ирину Венедиктову. Зеленский объяснял это решение тем, что среди работников обоих ведомств на оккупированной территории было значительное количество предателей.

18 июля Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Василия Малюка временным исполняющим обязанности главы СБУ, он оставался в этом статусе до сих пор.

Накануне председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины Василий Малюк (сейчас оба выполняют обязанности руководителей в этих структурах).

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