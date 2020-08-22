"Быть мировым игроком": Зеленский рассказал о планах на следующий год
14:32, 22 августа 2020Политика
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Среди главных задач президент также назвал окончание войны на Донбассе.
Зеленский рассказал о планах и задачах / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах на следующий год.
Читайте такжеПротесты не помешают: Зеленский не видит смысла менять Минск на другой город для переговоров ТКГСоответствующие задачи, которые он ставит перед собой, глава государства перечислил в эфире телеканала «Украина 24».
«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.
Также он планирует «серьезно и мощно» на уровне государства отпраздновать 30-летие независимости Украины.
«Все же день рождения Украины – это самый главный праздник», – добавил он.
Другие тезисы из интервью Зеленского:
- Президент считает, что государственный бюджет Украины выдержит повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень с 1 сентября.
- Глава государства заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должно состояться 28 августа, затем пройдет встреча глав МИД и саммит на высшем уровне руководителей Украины, Германии, Франции и РФ.
День Независимости Украины 2020
- В понедельник, 24 августа, украинцы будут отмечать 29-ю годовщину независимости.
- В этом году в День Независимости в Киеве и других населенных пунктах пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности.
- Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.
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