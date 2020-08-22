цей матеріал доступний українською

"Быть мировым игроком": Зеленский рассказал о планах на следующий год

14:32, 22 августа 2020
Политика
260 0
Зеленский рассказал о планах и задачах / фото УНИАН

Читайте такжеПротесты не помешают: Зеленский не видит смысла менять Минск на другой город для переговоров ТКГСоответствующие задачи, которые он ставит перед собой, глава государства перечислил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов. 

Также он планирует «серьезно и мощно» на уровне государства отпраздновать 30-летие независимости Украины.

«Все же день рождения Украины – это самый главный праздник», – добавил он.

Другие тезисы из интервью Зеленского:

День Независимости Украины 2020

  • В понедельник, 24 августа, украинцы будут отмечать 29-ю годовщину независимости.
  • В этом году в День Независимости в Киеве и других населенных пунктах пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности.
  • Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter