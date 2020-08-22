"Быть мировым игроком": Зеленский рассказал о планах на следующий год

Среди главных задач президент также назвал окончание войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах на следующий год.

Читайте такжеПротесты не помешают: Зеленский не видит смысла менять Минск на другой город для переговоров ТКГСоответствующие задачи, которые он ставит перед собой, глава государства перечислил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей относительно планов.

Также он планирует «серьезно и мощно» на уровне государства отпраздновать 30-летие независимости Украины.

«Все же день рождения Украины – это самый главный праздник», – добавил он.

Другие тезисы из интервью Зеленского:

Президент считает, что государственный бюджет Украины выдержит повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень с 1 сентября.

Глава государства заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» должно состояться 28 августа, затем пройдет встреча глав МИД и саммит на высшем уровне руководителей Украины, Германии, Франции и РФ.

День Независимости Украины 2020

В понедельник, 24 августа, украинцы будут отмечать 29-ю годовщину независимости.

В этом году в День Независимости в Киеве и других населенных пунктах пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности.

Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.

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Автор: Катерина Шварц