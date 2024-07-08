Отмечается, что украинский лидер проведет встречу с президентом Польши и премьер-министром.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 июля, прибыл в Варшаву. После Польши украинский лидер отправится на саммит НАТО в Вашингтоне.

Издание rmf24 пишет, что совместная пресс-конференция в Варшаве ожидается около 13:15.

Затем Зеленский встретится с президентом Анджеем Дудой.

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Ожидается, что президент Украины поблагодарит польских политиков за многолетнюю мощную поддержку со стороны Польши.

Во-вторых, украинский лидер проинформирует Дональда Туска и Анджея Дуду о ситуации на фронте и расскажет, какие планы есть у украинской армии.

В-третьих, Варшава и Киев должны согласовать свои позиции в преддверии завтрашнего саммита НАТО в Вашингтоне.

Издание wprost пишет, что предположительно лидеры стран подпишцт соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

Анджей Дуда вылетает в американскую столицу вместе с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом и министром иностранных дел Радославом Сикорским. Там же будет находиться Владимир Зеленский.

Последний раз украинский президент посещал Польшу с официальным визитом в начале апреля. Тогда он встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой.

Обновлено 12:50. В Telegram-канале Офиса президента подтвердили, что Зеленский прибыл в Варшаву, где встретится с Туском.

"Запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитии торговли и гуманитарном сотрудничестве. Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ", - указано в сообщении.

Саммит НАТО в Вашингтоне - главные новости

В 75-ю годовщину создания альянса в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Он продлится несколько дней, с 9 по 11 июля.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал в Брюсселе соглашение о безопасности. Он заключил соглашение с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии, и Шарлем Мишелем, главой Европейского совета. Оно подразумевает обязательство Европейского союза оказывать необходимую политическую, гуманитарную, военную, финансовую, экономическую и дипломатическую поддержку Украине и ее народу так долго и так интенсивно, как это будет необходимо.

Подобные соглашения призваны гарантировать поддержку Украины со стороны западных союзников. США и Япония, а также некоторые страны ЕС вошли в число 17 государств, подписавших подобные соглашения с Киевом.

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