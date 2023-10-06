За последние недели российские дроны или их обломки несколько раз падали в Румынии.

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Румынию – впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, а также другими чиновниками страны, сообщает румынское издание Digi24.

"Что мы можем сказать и знать точно, так это то, что визит президента Зеленского не является частью тура. Это специальный визит, только в Румынию", – отмечает издание.

Сообщается, что румынская делегация во главе с премьер-министром планирует в ближайшее время осуществить визит в Киев, чтобы наладить как можно больше точек сотрудничества.

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"Мы говорим о безопасности, а также об энергетике, сельском хозяйстве и многих других проблемах, которые нужно решить между двумя странами", – пишет Digi24.

Румыния и война в Украине

Румыния является одним из последовательных сторонников Украины в условиях полномасштабного российского вторжения. Страна участвует в общеевропейской программе военной помощи Украине, а также помогает с экспортом украинской продукции на мировые рынки.

В последние месяцы, когда Россия начала целенаправленно уничтожать украинскую портовую инфраструктуру, удары наносились в том числе по объектам в непосредственной близости от Румынии. В результате зафиксировано несколько случаев, когда российские дроны или их обломки падали на румынской территории.

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