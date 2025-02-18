По словам президента, когда Украина говорит о дипломатии - она говорит о "бескровном пути возвращения справедливости".

Чтобы сохранить человеческий ресурс, Украина стремится найти возможность вернуть временно оккупированные территории дипломатическим путем, заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля во время общения с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре, сообщает Укринформ.

При этом, по его словам, дипломатический путь не предусматривает сдачу интересов или нарушение суверенитета государства.

"Как президент я являюсь гарантом Конституции. Мы не можем признать любую из территорий, которые временно оккупированы Россией, российскими. Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть в Украине", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что все стороны, заинтересованные в завершении войны, а это посредники и также Россия, должны понимать, что "когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине".

"Дипломатия - это не значит сдача интересов, суверенитета нашего государства", - добавил Зеленский.

Другие заявления Зеленского в Турции

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский раскритиковал проведение переговоров по Украине без участия Киева. Он подчеркнул, что не собирается соглашаться на ультимативные требования России.

Также он сказал, что за столом переговоров видит тех, кто "способен дать гарантии безопасности для Украины", в частности Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, "плюс другая Европа, которая не в Европейском Союзе". "И это касается и Турции", - добавил Зеленский.

Также Зеленский в Турции повторил требование о предоставлении гарантий безопасности. Он выразил надежду, что эти гарантии безопасности будут предоставлены США, ЕС, Турцией и всей Европой".

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