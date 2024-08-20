Он призывает к усилению поддержки Украины и санкций.

Дефицит смелости партнеров является причиной того, что кремлевский правитель Путин до сих пор ищет не мира, а способов продолжить войну.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа". По его словам, если бы партнеры сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия на территории России, то в операции на территории Курской области не было бы необходимости.

Президент отметил, что российские военные базы, аэродромы, логистика и другие военные объекты являются вполне справедливыми целями для Сил обороны Украины. Достаточная дальнобойность позволит защищать страну от российских ракет и управляемых авиабомб, а также от переброски российских войск и давления на ключевых направлениях фронта.

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"Сейчас между этим залом и Покровским и Торецким направлением, где продолжаются наиболее жесткие российские штурмы, около двух сотен километров. Здесь вы не слышите грохота артиллерии и приближения вражеских дронов. Но вы должны чувствовать и здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которого мы ожидаем от партнеров. И это решение по дальнобойности", - отметил Зеленский.

Реакция Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой рациональной причины не давать Украине быть действительно дальнобойной. "А ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала", - сказал президент.

Также Зеленский отметил необходимость дополнения санкций против России, поскольку ее теневой танкерный флот и отношения с Ираном и КНДР стали новыми вызовами. "Российская атомная отрасль до сих пор используется Москвой для спасения своих сфер влияния в мире. Российский банковский сектор до сих пор имеет связи с миром. Это и другое требует расширения санкционного щита", - добавил он.

По его словам, также важно, чтобы объявленные пакеты поддержки достаточно оперативно ощущались на фронте и при формировании резервов украинской армии. "Сейчас, к сожалению, логистика заторможена, это факт. И это касается, в частности, договоренностей с ведущими нашими партнерами, начиная от Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Операция ВСУ в России

Как сообщал УНИАН, украинская операция в Курской области продолжается с 6 августа. По словам Зеленского, под контролем Украины находятся уже 92 населенных пункта РФ.

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