Также украинский министр призывает партнеров "пристегнуть дипломатические ремни безопасности".

В Украине происходит максимальная мобилизация всей дипломатической службы, которая направлена на окончание войны в этом году. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Форуме "Украина. Год 2025".

Он отметил, что есть шанс достижения справедливого всеобъемлющего мира для Украины в этом году - "на третьем году грубой российской агрессии".

"Многим партнерам говорим, что сейчас время "пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. И я четко могу сказать о нашей максимальной мобилизации всей дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины", - подчеркнул Сибига.

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По его словам, от того как закончится эта война в Украине будет зависеть безопасность каждой европейской и трансатлантической семьи.

"Безопасность Украины, Европы и США являются неделимыми и нераздельными. Мы единое целое в контексте безопасности Украины, безопасности трансатлантической и мы являемся неотъемлемой частью этого", - подчеркнул министр.

Он добавил, что продолжается работа над наращиванием контактов с американской стороной на уровне главы государства.

"Мы нуждаемся в активной роли США для справедливого завершения войны. Мы нуждаемся в дальнейшем давлении на РФ, увеличении цены российской агрессии. И здесь мы работаем над четкими инструментами - санкции, замороженные активы и чрезвычайно действенным инструментом считаем цену на нефть. И безусловно усиление Украины во всех ее проявлениях. Чтобы выходить на будущие переговоры, Украина должна быть в максимально сильной позиции", - подчеркнул Сибига.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии речь не шла ни о каких деталях потенциального мирного соглашения, вроде снятия санкций или территориальных уступок.

По его словам, Вашингтон согласился на прямые переговоры с Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

В то же время украинские воины не верят в переговоры США и России. Они отметили, что не видят возможности быстрого завершения боевых действий, особенно если Киев не будет участвовать в переговорах.

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