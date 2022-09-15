Вечером 14 сентября, одна из машин кортежа президента, в которой находился глава государства, столкнулась с легковым автомобилем в Киеве.

В Офисе президента Украины виновником аварии с участием кортежа Владимира Зеленского назвали водителя другой машины, он был под стимуляторами.

Соответствующее заявление сделал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"У человека, который был за рулем, имелись определенные "проблемы со здоровьем". Ну, вы понимаете, там определенные стимуляторы были", – заявил он. Видео дня

Зеленский попал в ДТП: что известно

Напомним, вечером 14 сентября, одна из машин кортежа президента, в которой находился глава государства, столкнулась в Киеве с легковым автомобилем.

Позже в сети появились первые кадры с места аварии с участием президента Владимира Зеленского.

15 сентября стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

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